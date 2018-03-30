Волоколамск, Московская область, 30 марта, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Одновременно с введением режима чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе необходимо обозначить понятие «зоны экологического бедствия» для всего московского областного региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заслуженный эколог Российской Федерации, руководитель рабочей группы по обращению с отходами министерства экологии Московской области Андрей Пешков.

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«Зона экологического бедствия — это нормативно разработанный и установленный режим, и не краткосрочный, как ЧС, а долгосрочный, который нужен сейчас в районах Московской области, может, и во всей области, для нормализации состояния и приведения в порядок состояния окружающей среды и региона», — подчеркнул эколог.

Он также отметил, что для анализа компонентов окружающей среды в отобранных пробах природной воды в реке Городня, которая находится вблизи полигона ТБО «Ядрово», лучше пригласить независимую аттестованную лабораторию.

Напомним, как ранее сообщил старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования Московской области Евгений Переярченко, в рамках контрольно-надзорной проверки полигона ТБО «Ядрово» было проведено выездное мероприятие по отбору проб природной воды в реке Городня. Проверка в установленном порядке была согласована с прокуратурой Московской области и прошла при участии инициативной группы местных жителей. Пробы отбирали на уровне полигона, выше и ниже по течению реки. Также были отобраны пробы фильтрата, который изливается с фильтрационного пруда полигона. В случае выявления загрязнения будет составлен административный материал на юридическое лицо, которое эксплуатирует данный полигон.

«Я считаю, что местные власти Волоколамского района завязаны с оператором на полигоне и объективную информацию могут не дать. Поэтому разумно пригласить независимую аттестованную лабораторию, при этом дать пробы зашифрованные, как это обычно делается при производстве важных анализов. Отбираются пробы в разных местах, шифруются номерами, и тот, кто анализирует, не знает, какую пробу и откуда он анализирует. Просто сдаёт расшифровку поэлементного химического состава. То, что загрязнение есть, это медицинский факт, что неблагоприятно влияет на экосистему, и, соответственно, на здоровье населения, тоже медицинский факт. С 1979 года здесь накапливались органические и неорганические соединения, которые разлагались. Все грунтовые воды, выстилающие поверхность, пропитаны ядовитым фильтратом, это реальный органический яд. В определённых дозах смертельный для живых организмов», — подчеркнул Андрей Пешков.

Отметим, полигон «Ядрово» эксплуатируется с 1979 года. За это время на его территории не проводились мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Ранее бывшим главой Волоколамского района Евгением Гавриловым была утверждена дорожная карта по проведению оперативных мероприятий по стабилизации ситуации на полигоне «Ядрово». В соответствии с утверждённым планом система дегазации будет полностью смонтирована к 15 июня 2018 года. Сейчас на полигоне работают две аэрозольные пушки, которые распыляют специальное вещество. Данный аэрозоль разлагает свалочный газ, выходящий из трещин в полигоне на углекислый газ и воду, и, тем самым, нейтрализует запах.

По мнению Андрея Пешкова, правительство Московской области в вопросе преодоления негативных воздействий от свалочных газов на полигоне «Ядрово» придерживается принципа «мы быстро накроем, и всё будет хорошо, главное, что пахнуть перестанет». Однако вопрос о том, что будет происходить дальше и кто ответит за то, что негативное воздействие растянется на десятки лет вперёд, остаётся открытым.

«Я бы предпочёл, чтобы я чувствовал запах как индикатор опасности. Мои органы чувств природой созданы так, что если есть опасное вещество, и мне неприятно, я от него стараюсь уйти или как-то обезопасить себя. Если неустановленные вредные химические вещества начинают поступать в воздух, и вы не чувствуете, потому что запах ликвидирован, то на самом деле они могут быть в разы опаснее, чем те, которые вы чувствуете как запах сероводорода», — отметил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Волоколамске до сих пор не введён режим чрезвычайной ситуации, кроме того, люди не получили индивидуальных средств защиты от свалочных газов.

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