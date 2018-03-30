Симферополь, 30 марта, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Скандальный симферопольский торговый центр «Куб» должны снести после решения комиссии, которое будет принято в следующий понедельник, 2 апреля. Об этом журналистам 30 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM «Позорище» — сколько таких в Крыму?

«Решение комиссии будет принято в понедельник. Арендаторы как всегда врут — обычная история. Сначала говорят о добровольном сносе, а на деле тянут время. К сожалению, слово «порядочность» к этим людям невозможно применить. Я уже предупредил, если в понедельник не будет подписано очередное мировое соглашение, то комиссия примет решение о сносе силовым способом, как это было на Центральном рынке», — пригрозил глава РК.

Он также напомнил, что ни одного документа на торговый центр у так называемых собственников нет.

«Арендаторы разместились на этой площади (перед Куйбышевским рынком), конечно, это удобно и компактно. Никому не хочется уходить. Хотели по-хорошему решить, но, к сожалению, доброту принимают за слабость. Мы их поборем, не сомневайтесь», — подытожил он.

Напомним, о сносе ТЦ «Куб» на Куйбышевском рынке местные власти говорили ещё в январе 2015 года. Тогда заявлялось, что здание незаконно, а демонтаж произойдёт в течение месяца. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал здание «позорищем», на месте которого должна появиться зелёная зона. Внимание властей на объект обратила Общественная палата РК, но до сих пор ситуация не изменилась.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Архитектурно-градостроительный совет Крыма разрешил возобновить в симферопольском парке Мира, который также называют сквером партизан и подпольщиков Крыма, скандальное строительство элитных апартаментов, исключив его из списка объектов, возведение которых ранее было приостановлено.

«Объект капитального строительства «Многофункциональный комплекс» по ул. Фрунзе, 41а был исключён из перечня объектов, по которым принято решение о запрете осуществления строительства до проверки разрешительной документации Архитектурно-градостроительным советом Республики Крым», — сообщили в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксёнова со ссылкой на итоги заседания совета.

По словам руководителя региона, необходимо в ближайшее время закончить строительство данного объекта с учётом реализации проекта благоустройства прилегающего парка. Строительством объекта занимается компания «Владоград».

На днях в компании заявили прессе, что в парке появятся спортивные и детская площадки, шахматно-шашечный павильон, зоны отдыха. На эти и другие задачи будет потрачено примерно 60 миллионов рублей.

«Тогда логично задаться и другими вопросами. Почему «Консоль» строит в Гагаринском парке высотки без детских и спортивных площадок, не тратит ни копейки на тот же парк? Почему «Монолит» через другие фирмы получает лакомые участки и даже объекты по ФЦП и точно также ничего не делает вокруг для города? Ну, так хотя бы… ради приличия… К примеру, вырубает деревья для ЖК «Академия». Да, обещает высадить новые, но когда и где? Почему «Гринвуд» совершенно спокойно строит 5!!! многоэтажек в 20 метрах от Салгира? И ничего абсолютно не делает ради того же Салгира. Пусть хотя бы русло почистили, что ли. Пару миллионов жалко для города? Лишь бы нахапать? Почему «Профессионал» в тех же 20 метрах от Салгира и в 20 метрах от памятника архитектуры возводит многоэтажки? С чего вдруг «Владоград» должен был стать «мальчиком для битья»? Если бы их многоэтажку снесли, к примеру, тогда уже половину Крыма можно было бы сносить. Особенно некоторые объекты некоторых строительных фирм и некоторых милых депутатов Госсовета на побережье», — рассуждают в соцсетях крымчане.