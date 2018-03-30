Киев, 30 марта, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Старший научный сотрудник неправительственной организации США Atlantic Council Андерс Аслунд советует правительству Украины изъять украинские активы бывшего вице-спикера Госдумы РФ Александра Бабакова, а также Константина Григоришина, чтобы избежать рисков в энергосистеме страны.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Взять и поделить!

Как отмечается, в статье экономиста Аслунда на сайте Atlantic Council, финансовая группа националиста Бабакова владеет значительной долей в 11 из 24 украинских облэнерго. Аслунд напомнил, что Бабаков находится под санкциями западных стран и фигурирует в расследовании об оффшорных схемах Panama papers.

«Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет враг», — сказал Аслунд.

Эксперт также напомнил, что еще один крупный собственник на украинском энергорынке бизнесмен Константин Григоришин ранее был российским гражданином, но в 2016 году получил паспорт гражданина Украины.

В свою очередь политолог Валентин Войтков предложил Киеву провести «национализацию облэнерго», которые принадлежат российским владельцам. Он напомнил, что Украине в условиях «внешней агрессии» важно обеспечить энергетическую безопасность.

«У нас есть пробелы не только в энергообеспечении, но и вопросах информационной политики, и во многих других секторах промышленности. Действительно, Аслунд уместно обратил внимание на этот вопрос… Вопрос облэнерго решался в высоких кабинетах. Россияне всегда были заинтересованы в приватизации этих активов… С другой стороны у нас нет понятной стратегии реагирования… По облэнерго пока не были приняты решения… Влияние критическое, если российский националист и российский капитал владеет долей в украинских облэнерго, генерирующих мощностях. Сегодня в мире главное оружие — не автомат. На примере кибератак на Прикарпатьеоблэнерго мы увидели, когда отключается электричество, то останавливается всё», — напомнил Войтков 30 марта в эфире канала «112 Украина».

При этом политолог Тарас Возняк отметил, что в США подобное не могло бы случиться, поскольку Бабакова давно бы лишили монопольного положения на рынке электроэнергии.

«Нужно, чтобы государство выполняло свои функции. Нужно вести работу по демонополизации разных отраслей украинской экономики — в энергетике, поставках газа. Де-факто, не работает антимонопольный комитет. Если из 24 облэнерго, 11 (приблизительно половина) контролирует любой, даже лучший джентльмен, это не значит, что он имеет на это право. Когда в США поняли, что IBM становится абсолютным монополистом на рынке и в мире, они его искусственно разбили на несколько конкурирующих между собой компаний», — привел пример Возняк в эфире «112 Украина».

«К сожалению, Украина не является страной, в которой госинституты выполняют свои функции. Один из главный институтов — это Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство… К примеру, компанией МАУ господин Коломойский контролирует большую часть авиаперевозок. В цивилизованной стране это абсолютно невозможно. Поэтому он позволяет себе работать по-хамски, выбрасывать пассажиров из самолета на половину суток», — сказал Возняк.

При этом эксперт по вопросам энергетики Владимир Сапрыкин также считает, что россиянин Бабаков несет угрозу энергетической безопасности украинского государства.

«Такие вопросы нужно решать на государственном уровне. И это касается активов не только в энергетике, но и в банковской и других сферах… Но пока ничего для этого не сделано. Также нужно понимать, что россияне, владеющие энергетическими компаниями в Украине, серьезно рискуют. Опасаясь санкций, они не вкладывают деньги в эти предприятия и не модернизируют их. Из-за этого страдает конечный потребитель», — сказал Сапрыкин, пишет «Гордон».

Он напомнил, что лишение граждан РФ права собственности на энергетические активы Украины соответствует требованиям военного времени.

«Этот вопрос необходимо решать так, чтобы работа компаний не была нарушена. Выдавив российских владельцев из Украины, их компании нужно будет перепродавать другим собственникам. Конечно, в мирной обстановке дискриминировать инвесторов по национальному признаку нельзя. Однако в условиях боевых действий мы можем принимать контрмеры, адекватные военной ситуации», — подчеркнул Сапрыкин.

Напомним, в марте 2017 года депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Левус призвал президента Петра Порошенко ввести санкции против компании «ВС Энерджи Интернейшнл Украина», которая принадлежит российским бизнесменам Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и Бабакову. Он предупредил, что если власти этого не сделают, «начнется процесс народной национализации».

Как сообщалось, 1 марта 2018 года совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против банков с российским государственным капиталом. «Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года», — сказано в сообщении.

Данную инициативу также поддержал президент Порошенко. По его словам, только в течение 2017 чистый актив украинских банков с государственным российским капиталом сократился на треть, а объем размещенных средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34 процента соответственно. «За три последних года доля украинских банков с российским капиталом уменьшилась практически вдвое — с 10,6 процентов до 5,6 процентов», — отметил Порошенко.