Газа, Палестина, 30 марта, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Жертвами крупнейших с 2017 года столкновений с полицией в палестинском секторе Газа стали семеро палестинцев, сотни человек получили ранения, 30 марта передает агентство Associated Press.

C палестинским флагом

Согласно сообщению Министерства здравоохранения Палестины, число пострадавших в результате столкновений на границе сектора Газа и Израиля насчитывает 550 человек.

Пострадавшие получили травмы различной тяжести в результате применения полицией резиновых пуль, слезоточивого газа, дубинок.

Столкновения до сих пор продолжаются, в них принимает участие несколько сотен человек. Первоначально на границу вышли несколько тысяч жителей Газы.

Поводом для очередных беспорядков в секторе Газа стала гибель палестинского фермера из-за танкового обстрела военных Израиля.

Беспорядки являются крупнейшими с декабря 2017 года — тогда жители Палестины выходили на акции протеста в связи с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.