Санкт-Петербург, 30 марта, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Закрытие петербургского консульства Соединенных Штатов Америки является символическим действием, которое, впрочем, отвечает тенденции эскалации и публичности конфликтных отношений между двумя странами. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Евгений Негров.

ИА REGNUM Генконсульство США в Петербурге

«В первую очередь, это действия в рамках символической политики, которые не несут в себе серьезной угрозы каким-то реальным экономическим или политическим взаимодействиям. Другое дело, что это невозможно рассматривать отдельно как просто некую реакцию на конкретный стимул, вызванный общемировой, общеевропейской, общеатлантической солидарностью с Великобританией», — заявил Негров.

На его взгляд, сегодня можно зафиксировать эскалацию публичных конфликтов США и России, когда на уровне официальных лиц — будь то российские чиновники или недавнее интервью посла США — в массы транслируется представление не о тактических разногласиях, а о существенных мировоззренческих и идеологических противоречиях между двумя странами, о разных ценностных ориентирах. Поэтому шаги вроде высылки дипломатов усугубляют публичную атмосферу отчуждения и конфронтации.

Тем не менее, по мнению Негрова, причины таких шагов лежат в плоскости вовсе не внешней, а внутренней политики обоих государств.

«Задача показать электорально значимому большинству степень конфронтации и соразмерности, адекватности принятых мер важнее, чем удобство ничтожной доли россиян, которые пользовались сервисами конкретного консульства», — поясняет политолог.

Он полагает, что сейчас сложно определить, нужны ли самому «электоральному большинству» подобные сигналы, требуют ли их снизу, или их необходимость живет исключительно в воображении властей обеих стран.

«Это хороший вопрос, на который нет однозначного ответа. В разные периоды времени, в разные периоды общественного настроения такого рода моменты воспринимаются по-разному. Тенденция важнее фактов, и теория и практика этого вопроса, симбиоз количественных и качественных исследований показывает, что какой-то универсальной системы ценностей не существует. Как отдельный человек в период «сытости» и довольства жизнью воспринимает желание помочь ближнему одним образом, а в ситуации холода и голода — другим, так и здесь», — рассуждает Негров.

По его словам, данные качественной социологии, к которым он имеет доступ, говорят о том, что в условиях тяжелых социальных потрясений последнего времени такого рода действия воспринимаются массовым сознанием тех самых «двух третей» населения менее благожелательно. При этом системы ценностей отдельных людей могут в корне разниться, но в области массового сознания можно говорить и о неких тенденциях и закономерностях.

«В период такого рода информационного и социального фона, который мы можем наблюдать последние две недели, вывод и обострение внешнеполитической ситуации, скорее, воспринимается негативно. Не столько как попытка отвлечь внимание — электоральное большинство не рефлексирует в терминах «дымовой завесы» — но оно интуитивно считает, что есть более серьезные и важные задачи, связанные с бытовой и социальной жизнью внутри страны, и оттягивать ресурсы на такого рода противостояния не следует», — сказал Негров.

В любом случае, на его взгляд, закрытие консульства России в Сиэтле и ответное закрытие консульства США в Петербурге — это «плевок в вечность». По его мнению, можно ожидать в ближайшем будущем дальнейшей эскалации напряжения, в том числе и реальных шагов по высылке дипломатов.

«Но это не является сжиганием мостов до основания. Это то, что в ситуации договоренностей можно открыть. Это тот набор карт, козырей, которые обе стороны набирают себе в рукава, чтобы потом играть ими, когда игра начнется уже по-настоящему», — заключил политолог.

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Напомним, Генконсульство США в Санкт-Петербурге должно быть закрыто не позднее 31 марта 2018 года. Россия приняла решение об ответных мерах на высылку 60 российских дипломатических сотрудников из США и закрытие генерального консульства России в Сиэтле, а также в связи с намерением американских властей захватить его помещения.

В порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года.