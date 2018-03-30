Бишкек, 30 марта, 2018, 16:46 — ИА Регнум. «Кыргыз темир жолу» планирует завершить модернизацию железнодорожной сети Киргизии к концу 2021 года. Согласно расчетам, расходы на эти цели должны будут составить свыше 867,5 млн сомов (735 млн рублей) в год, пишет «Tazabek».

Железная дорога

При этом, уточняют на госпредприятии, ежегодно планируется тратить 395 млн сомов (335 млн рублей) на замену 28 км рельсов, пропустивших сверхнормативный тоннаж, а также еще 472,5 млн сомов (400 млн рублей) — на замену 89,5 тысячи шпал.

«В настоящее время проведен тендер и заключен договор на закупку 700 тонн рельсов на сумму 74,9 млн сомов (более 63 млн рублей). Также прорабатывается вопрос дополнительной закупки рельсов на сумму свыше 200 млн сомов (свыше 169 млн рублей)», — сообщили киргизские железнодорожники.

Также стало известно о том, что сейчас модернизация путей проводится за счет средств «Кыргыз темир жолу», но руководство госпредприятия проводит переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по вопросу о финансировании проекта по ремонту рельсового полотна на участках железнодорожного пути между станциями «Луговая» и «Балыкчи».

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерство транспорта и дорог, общая протяженность железных дорог Киргизии составляет 425 км, в том числе — 414 км в северных регионах и 11 км — в южных.

При этом, как утверждают эксперты, в хорошем состоянии находятся лишь 6 км железнодорожных путей, в удовлетворительном — 113 км, в неудовлетворительном — 198 км. Пребывающих в отличном состоянии участков железной дороги нет.

Отметим, что Киргизия также имеет в своем распоряжении 434 пассажирских и 1 644 грузовых вагона, из них в рабочем состоянии находятся только 200 пассажирских и 1000 грузовых.