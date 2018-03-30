Москва, 30 марта, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу 128 тыс. человек. Указ главы государства опубликован сегодня, 30 марта, на информационно-правовом портале «Гарант».

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"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 128 тысяч человек», — сказано в указе президента России.

Кроме того, российский лидер распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок срочной военной службы по призыву которых истек.

Стоит отметить, что весной минувшего года на срочную военную службу были призваны 142 тыс. человек. Количество уклонистов, по подсчетам министерства обороны России, составило 0,2% от числа призывников.

Также известно, что в этом году службу по контракту будут проходить 383 тысячи человек.