Калининград, 30 марта, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Калининграде специалисты Балтфлота приступили к техобслуживанию танка Т-34, участвовавшего в штурме города-крепости Кёнигсберг, для того, чтобы он возглавил военный парад в День Победы.

Пресс-служба Балтфлота Танк, бравший Кёнигсберг

«Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM во флотской пресс-службе.

Напомним, тридцатьчетвёрка в Калининграде восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Тогда специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности боевой машины», — продолжил собеседник ИА REGNUM.

Во время штурма крепости-города Кёнигсберг экипажем танка было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната.

По данным городского совета ветеранов, в Калининграде в настоящее время здравствует всего 39 участников штурма Кёнигсберга.