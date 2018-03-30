Салехард, 30 марта, 2018, 16:05 — ИА Регнум. На Ямале сотрудники МЧС за три дня проверки не нашли безопасных торговых центров. Нарушителей ждут суровые штрафы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В ТРЦ

В ТРЦ «Солнечный» города Новый Уренгой, который считается самым большим на Ямале, по легенде во время учений произошло возгорание на третьем этаже в зоне игровой детской развлекательной площадки. Персонал сработал из рук вон плохо. Сообщение в пожарную охрану о возгорании произошло после эвакуации, отчитался начальник отдела надзорной деятельности Сергей Ряузов.

«Из этого следует, что руководству торгово-развлекательного центра как минимум следует уделить дополнительное внимание отработке данных практических мероприятий и своевременному регулярному инструктажу персонала, ответственного за безопасность», — отмечает Ряузов.

В уренгойском ТРЦ «Проспект» персонал вообще во время учебной тревоги отправил посетителей в зону задымления, а не в свободные аварийные выходы.

Проверки сигнализации, пожарных выходов, тактическо-пожарные учения идут в ямальских торговых центрах с 28 марта. К сожалению, на 30 марта без замечаний и недочётов не обошлось на каждом проверенном объекте, говорят спасатели.

«В центре культуры и спорта «Геолог» были загромождены эвакуационные пути, что является серьезной угрозой в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а развлекательном центре «Полярис» не открылись электромагнитные замки, которые при пожаре должны открываться автоматом», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Салехарда Денис Болдырев.

В Ноябрьске в батутном центре «Mad Monkey» на момент проверки пожарная сигнализация была в неисправном состоянии, отсутствовали огнетушители, не оказалось второго эвакуационного выхода. В ТРЦ «Русь» не оказалось автоматической системы пожаротушения, а эвакуационные выходы в помещении детского развлекательного центра «Чердак» не соответствовали требованиям.

При проверке торгового комплекса «Северный» выяснилось, что автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможности свободного открытия без ключа, а в помещении гостиницы отсутствует вывод сигнала о пожаре на пункт пожарной охраны.

Детский развлекательный центр «Кидс Бург», что в Лабытнанги, не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, под зданием в цокольном этаже хранятся различные материалы, допускается эксплуатация электропроводов с видимыми повреждениями изоляции.

На Ямале до 8 апреля планируется проверить 360 объектов, в число которых входят торговые комплексы, имеющие развлекательные центры, досуговые детские организации и объекты культуры и спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО закрыт ТРЦ в городе Губкинский, где посетителей во время пожара в ноябре 2017 года спасателям пришлось спускать со второго этажа по приставным лестницам. Последняя масштабная проверка пожарной безопасности торговых центров на Ямале проходила в 2014 году. По словам временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрия Александрова, тогда было выявлено около 1200 нарушений и по решению суда приостановлена деятельность семи ТРЦ.

Напомним, проверки пожарной безопасности проходят в эти дни по всей стране по распоряжению Генпрокуратуры РФ. Причиной тотальной ревизии стала трагедия, всколыхнувшая всю страну, когда 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово произошёл пожар, в котором погибло более 60 человек, из них 41 ребёнок. И нынешние тотальные проверки ТРЦ по всей России показывают, что трагедия, подобная кемеровской, могла произойти в любом городе страны. Нарушения пожарной безопасности в основе своей связаны с так называемыми «надзорными каникулами», когда на правительственном уровне было решено освободить малый бизнес от проверок на три-четыре года, до декабря 2018-го.