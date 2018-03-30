Киев, 30 марта, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Ряд должностных лиц правительства Украины обвиняются в хищении крупных сумм денег, сообщает 30 марта УНИАН.

Хищения

Согласно сообщению, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинили заместителя министра обороны, директора и работника отдела департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов минобороны, чиновника департамента внутреннего аудита минобороны в хищении более 149 млн гривен ($5,6 млн).

Данные лица обвиняются в необоснованном завышении стоимости жидкого топлива, которое закупало в 2016 году минобороны. Ведомство устроило торги на закупку жидкого топлива, в ходе которых был выбран один из участников торгов.

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Однако в ходе заключения договора с победителем, минобороны необоснованно завысило стоимость топлива на 16% от изначальной стоимости, в связи с чем были потрачены $5,6 млн. Помимо чиновников, НАБУ задержало собственников предприятия, которое предоставляло топливо минобороны.

Напомним, ранее НАБУ поймало с поличным директора одного из заводов госконцерна «Укроборонпром». Глава завода пытался дать взятку в размере $2,29 тыс. за прекращение уголовного дела.