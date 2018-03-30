Ярославль, 30 марта, 2018, 15:33 — ИА Регнум. 30 марта губернатор Ярославской области заявил о том, что в областном центре завершен снос главного городского недостроя — гостиницы «Чайка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Все, что осталось от «Чайки»

«Самый знаковый долгострой Ярославля — гостиницу «Чайка» — наконец снесли. В ближайшие годы здесь появится современный IT-парк компании «Тензор». Над созданием окончательного облика будущих зданий трудятся сразу несколько архитектурных бюро. Идет инженерная подготовка участка к строительству», — написал Дмитрий Миронов в социальных сетях.

Напомним, строительство гостиницы было заморожено 36 лет назад. Строить ее начали в семидесятых годах прошлого века и хотели успеть к Олимпиаде-80. По планам в ней должно было быть 14 этажей. Вместимость — полтысячи постояльцев. Но вовремя закончить объект не смогли, и в 1981 году строительство остановили. Затем долгострой перешел в частную собственность. В 2017 году, по данным мэрии, договор аренды с частником истек и на этом месте решено было построить ИТ-парк.

Инвестором выступает компания «Тензор», которая построит на месте гостиницы современный ИT-центр, где будет работать до 3 тысяч специалистов.

Снос «Чайки» начался 27 декабря 2017 года. Работы продолжились три месяца.