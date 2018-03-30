Ярославль, 30 марта, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В муниципальный совет Рыбинска поступило письмо за подписью губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с предложением лишить полномочий двух депутатов.

Ribinsk.ru Муниципальный совет

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета. Специалисты управления по противодействию коррупции правительства Ярославской области проводили проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов муниципального совета. В результате установлены факты предоставления депутатами Игорем Палочкиным и Андреем Скворцовым неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера за 2015−2016 годы. Таким образом, депутаты нарушили закон «О противодействии коррупции». Вопрос их отставки будет вынесен на заседание муниципального совета в апреле 2018 года.

Депутат Скворцов написал заявление о прекращении полномочий с формулировкой «по состоянию здоровья».

«Депутат Андрей Скворцов повел себя очень странно. Его заявление о сложении с себя депутатских полномочий датировано 28 марта 2018 года, а 29 марта он активно участвовал в работе совета и голосовал, зная, что он уже фактически перестал быть депутатом. Но мы не боимся, что решения, в которых принимал участие этот депутат, будут отменены. Там везде практически было единогласное голосование и вычитание голоса Андрея Скворцова ничего не изменит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

Если в апреле депутаты проголосуют за увольнение своих коллег, то в нынешнем составе останется 22 из 25 положенных депутатов. Новые выборы на оставшиеся вакантные места не планируются.