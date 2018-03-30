Таруса, Калужская область, 30 марта, 2018, 18:50 — ИА Регнум. «Русский Барбизон» — город Таруса Калужской области и его окрестности стихийно превращают в уродливую свалку. На территории бывшего кирпичного завода ООО «Строительная керамика» обнаружилась несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов, отравляющих сразу несколько районов и реку Оку. Жители опасаются, что обнаруженный мусор ночами тайно везут из Московской области, а после рекультивации подмосковных полигонов его сюда будут свозить уже официально, сообщает 30 марта корреспондент ИА REGNUM.

Mep.mosreg.ru Свалка

Новая мусорная свалка раскинулась прямо в черте города и всего в двух километрах от Оки. Причём от места складирования мусора до ближайшего жилого дома и вовсе 482 метра. В рукотворную зону бедствия попали санаторий «Русь», часть деревни Ильинское, другие объекты, а в черте самой Тарусы — часть ул. Солнечная и молокозавод на улице Ленина.

26 марта инициативная группа протестующих жителей пробралась на территорию ООО «Строительная керамика». Там они обнаружили кучи свежего бытового мусора. После рейда общественниками направили коллективный запрос в прокуратуру района.

Как сообщила 30 марта корреспонденту ИА REGNUM прокурор Тарусского района Татьяна Проценко, 27 марта прокуратура провела проверку исполнения санитарно-экологического законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Строительная керамика».

По словам Проценко, на открытой площадке, принадлежащей обществу, размещено хранение твердых бытовых отходов, класс опасности которых не определен. Визуально это пластиковая бумага, пленка, картон, ветошь и другие отходы. Поверхность хранящихся навалом отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков, а по периметру площадки не предусмотрены обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями. К тому же здесь допущено хранение твердых бытовых отходов без учёта классов опасности, агрегатного состояния, водорастворимости.

По факту выявленных нарушений в отношении генерального директора и юридического лица ООО «Строительная керамика» прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое будет направлено для рассмотрения в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области. Одновременно прокуратурой подготовлены представления генеральному директору предприятия и главе администрации Тарусы об устранении нарушений экологического законодательства. Также прокуратурой района организовано проведение полицейской проверки.

«На территории бывшего кирпичного завода обнаружен мусор, который завезён одним из предприятий, которое имеет взаимоотношение с ООО «Строительная керамика». Оно зарегистрировано на территории Калужской области, но откуда они везут мусор мне неизвестно на самом деле. В общем-то, я и не задавалась целью устанавливать, чей это мусор. Пока у нас проводится полицейская проверка, и все обстоятельства будут установлены в рамках уголовного судопроизводства. Предприятие «Строительная керамика» допустило на своей территории складирование чужих твёрдых бытовых отходов. Конечно, это не их отходы. В настоящий момент уже начался вывоз мусора, видимо, на мусоросжигательные заводы, но где они находятся сказать не могу», — заявила прокурор.

Тарусцы организовали сбор подписей с требованием принять меры и ограничить деятельность Строительной керамики». Своим подписи под соответствующей петицией уже поставили 6,5 тыс. человек.

Отметим, что с просьбой усилить контроль «в связи с ситуацией, которая сложилась в сфере обращения с отходами в Московской области» 26 марта на рабочем заседании калужского регионального правительства к главам муниципалитетов обратился представитель управления Росприророднадзора по Калужской области. В ведомстве опасаются, что после закрытия волоколамского полигона «Ядрово» мусор с подмосковной свалки может быть направлен в Калужскую область. Главам муниципалитетов поручено взять ситуацию под свой контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 марта в Волоколамске было вновь зафиксировано превышение ПДК на улице Возмище и в районе фабрики Текстильщики. Об этом на официальном сайте администрации сообщил и.о. главы Волоколамского муниципального района Андрей Вихарев.

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