Волоколамск, Московская область, 30 марта, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Жители Волоколамского муниципального района до сих пор не получили индивидуальные средства защиты от свалочных газов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил местный активист Артём Любимов 30 марта. Он также отметил, что местные власти не предоставили информации о том, где можно получить данные средства.

Отравленный воздух

«Вчера народный сход собрал 6 тыс. человек. Было два автобуса полиции, людей не разгоняли, так как никаких агрессивных действий они не предпринимали, а ждали, когда выйдет и.о. главы района Андрей Вихарев и сообщит, введён режим ЧС или нет. В итоге он вышел и наврал, что планируется введение режима чрезвычайной ситуации, чего не было сделано. Есть информация с данного совещания, что на самом деле обсуждалось, как выйти к людям и чем их купить. Решили, что это будет установка детских площадок и создание пешеходной зоны. Также сказали, что будут выдаваться средства защиты, но я ни одного человека не знаю, кому бы выдавалось, и даже информации о том, где их получать, нигде не существует», — подчеркнул он.

Напомним, вечером 29 марта жители Волоколамска вышли на стихийный митинг к зданию администрации в центре города с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации в городе и закрыть полигон ТБО «Ядрово». После восьми вечера к собравшимся вышел и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и мэр города Пётр Лазарев с заявлением, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении в городе режима ЧС. Однако позже начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что предпосылок для введения в городе режима чрезвычайной ситуации нет, и решение о введении режима повышенной готовности, — «наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района».

«В федеральном законе «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» я не нашёл такого понятия, как режим готовности, это придумали на ходу, чтобы успокоить общественность. Сейчас мы готовимся к митингу 1 апреля, который пройдет на Городской площади, и, надеюсь, мы закроем вопрос с полигоном раз и навсегда», — подчеркнул активист.

Добавим, согласно информации с официального сайта администрации Волоколамского района, в соответствии с утверждённым планом система дегазации на полигоне ТБО «Ядрово» будет полностью смонтирована к 15 июня 2018 года. До момента ввода в эксплуатацию системы дегазации при перепадах давления может проявляться запах на территории района.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 марта в Волоколамске было зафиксировано превышение ПДК на улице Возмище и в районе фабрики Текстильщики. Андрей Вихарев сообщил, что дегазацию полигона планируется начать 14 апреля и завершить её в течение двух-трёх недель.

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