Москва, 30 марта, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Когда Майк Помпео займет пост государственного секретаря США, он захочет показать себя и предпримет ряд шагов, направленных против РФ, предполагает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Об этом он заявил 30 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о дальнейших шагах, которые могут предпринять западные страны в связи с делом Сергея Скрипаля.

Ожидание

Кроме того, он отметил, что происходящий в настоящее время обмен дипломатическими ударами бесперспективен, и призвал не забывать слова министра финансов США, пообещавшего, что его ведомство готовит меры дальнейшего воздействия на РФ.

«Дата X — второе августа, — сказал Топорнин. — Тогда они должны отчитаться о принятых мерах».

В свою очередь, международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Сергей Строкань констатировал, что дело Скрипаля переформатировало геополитическое пространство.

«Те кризисы, которые выглядели автономными, становятся сообщающимися сосудами, — сказал Строкань. — Дело Скрипаля может изменить статус-кво и на Украине, и в Сирии. Что касается Дональда Трампа, то он очень противоречив, и нет ни одного вопроса международной политики, по которым нельзя было бы найти взаимоисключающих цитат Трампа».

Строкань добавил, что теперь в современной геополитике имеет место редкое сочетание неблагоприятных для России факторов. Это и американская администрация, «худшая со времен Рональда Рейгана», и отравление Сергея Скрипаля, и так далее.

«Еще несколько месяцев назад казалось, что есть два фронта — сирийский и украинский, — сказал он. — Сейчас происходит попытка сомкнуть их в одну глобальную линию. Иными словами, это ситуация идеального шторма».

Напомним, что обострение отношений России с ЕС и США в настоящее время оценивается как начало новой холодной войны. Об этом, например, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвавший в числе прочего вернуться к «механизмам сдерживания», которые существовали прежде между СССР и США и позволяли избежать ситуации, когда противостояние «выйдет из-под контроля».

После окончания холодной войны, по словам Гутерриша, «эти механизмы были демонтированы», хотя нынешняя ситуация, по его словам, даже опаснее, чем противостояние США и СССР после Второй мировой войны.

Отметим также, что 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле «в знак поддержки» позиции Великобритании по «делу Скрипаля». 29 марта МИД России заявил о «симметричном» ответе на действия США, Великобритании и других стран, присоединившихся к кампании Лондона.