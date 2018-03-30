Ярославль, 30 марта, 2018, 14:43 — ИА Регнум. В Резиденции Государыни Масленицы каждую субботу для маленьких ярославцев бесплатно устраивают представление кукольного театра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Юлия Смук Спектакли пользуются большой популярностью

Если раньше дворец Государыни Масленицы был интересен в основном взрослым, то недавно там появился детский кукольный театр.

«Музей проводит театрализованные кукольные представления с участием любимых сказочных персонажей — Волка, Петрушки, Бабы-Яги и Красной Шапочки и других героев. Миниатюрные театральные постановки инсценируют полюбившиеся детям русские народные сказки. Так музей возрождает любовь подрастающего поколения к русским народным традициям и обычаям», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Резиденции Государыни Масленицы Анна Фабричнова.

Все куклы сделаны на заказ, а играют в театре выпускники ярославского театрального института, которые работают в резиденции Масленицы аниматорами. Сейчас в репертуаре театра пять спектаклей, наибольшей популярностью среди детей пользуются «В гости к Маслёне Ярославской» и «Мишутка и Машутка». Артисты театра рассказывают, что дети во время спектаклей перестают играть в гаджеты и на 20−30 минут — такова продолжительность представления — погружаются в мир кукол и сказочных страстей. Некоторые ребята так входят во вкус, что каждую субботу к 11 часам тянут родителей в театр, пока не посмотрят весь репертуар.