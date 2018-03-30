В Ярославле в Резиденции Масленицы детям показывают кукольные спектакли
Ярославль, 30 марта, 2018, 14:43 — ИА Регнум. В Резиденции Государыни Масленицы каждую субботу для маленьких ярославцев бесплатно устраивают представление кукольного театра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Если раньше дворец Государыни Масленицы был интересен в основном взрослым, то недавно там появился детский кукольный театр.
«Музей проводит театрализованные кукольные представления с участием любимых сказочных персонажей — Волка, Петрушки, Бабы-Яги и Красной Шапочки и других героев. Миниатюрные театральные постановки инсценируют полюбившиеся детям русские народные сказки. Так музей возрождает любовь подрастающего поколения к русским народным традициям и обычаям», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Резиденции Государыни Масленицы Анна Фабричнова.
Все куклы сделаны на заказ, а играют в театре выпускники ярославского театрального института, которые работают в резиденции Масленицы аниматорами. Сейчас в репертуаре театра пять спектаклей, наибольшей популярностью среди детей пользуются «В гости к Маслёне Ярославской» и «Мишутка и Машутка». Артисты театра рассказывают, что дети во время спектаклей перестают играть в гаджеты и на 20−30 минут — такова продолжительность представления — погружаются в мир кукол и сказочных страстей. Некоторые ребята так входят во вкус, что каждую субботу к 11 часам тянут родителей в театр, пока не посмотрят весь репертуар.