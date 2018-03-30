Калининград, 30 марта, 2018, 14:45 — ИА Регнум. В Калининграде — очередной идеологический скандал. С Южного вокзала досрочно убрана передвижная выставка «От Алленбурга до Цинтена…», рассказывающая о гербах городов Восточной Пруссии и их «исторической преемственности» для городов Калининградской области.

Андрей Выползов ИА REGNUM Теперь на Южном вокзале Калининграда выставка о военных фильмах, снимавшихся в Калининградской области

Экспозиция на русском и немецком языках была размещена в зале ожидания в середине марта и, по замыслу организаторов, должна была продлиться до 1 июля 2018 года — до дней окончания игр чемпионата мира по футболу в Калининграде.

Организатором выставки выступил муниципальный музей «Фридландские ворота». Руководство Южного вокзала предоставило свою площадку в рамках партнёрских отношений.

Пресс-секретарь Калининградской железной дороги Александр Першин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что дорога не имеет никакого отношения к выставке.

«Ну и что, что эта выставка была на территории вокзала. Мы предоставляем площадки под фотоэкспозиции, детские рисунки и другим организациям. Но, ответьте, корректно ли руководству вокзала предъявлять претензии, например, за пирожки, которые продают предприниматели, арендовавшие место на вокзале?», — спросил Першин.

Причины закрытия выставки официально не называют. В музее «Фридландские ворота» на момент подготовки материала ситуацию корреспонденту ИА REGNUM не прокомментировали.

По данным же информированного источника, «в дело пришлось вмешаться компетентным органам». В спешном порядке 15 информационных стендов с немецкими гербами были демонтированы и вместо них установлена фотовыставка, рассказывающая о военных фильмах, снятых в советское время на территории Калининградской области (всего таких фильмов — около 50-ти, в том числе «Судьба человека», «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина», «Щит и меч»).

На самом деле передвижная выставка «От Алленбурга до Цинтена (прежние названия российских поселков Дружба и Корнево в Калининградской области. — ИА REGNUM ): Образы и символы геральдики городов Восточной Пруссии и Калининградской области» была создана еще семь лет назад. Продвигал эту экспозицию т.н. «Восточно-Прусский культурный центр» из немецкого города Эллинген в Баварии.

«В настоящее время многие муниципалитеты осознали культурную ценность старинных гербов и принимают их образы для создания своих гербов, либо используют исторические гербы», — говорится в анонсе выставки.

В действительности муниципальное герботворчество в Калининградской области является идеологическим поражением России. Два месяца назад ГТРК «Калининград» провела журналистское расследование, выяснив, что подавляющее большинство гербов районных центров российского эксклава повторяет символы крепостей Тевтонского ордена или городов Королевства Пруссия и абсолютно не отражает отечественную историю с 1945 года.

Например, на гербе города Черняховска (названного в честь генерала Ивана Черняховского, героя Великой Отечественной войны) изображены немецкие буквы G.F., взятые с личной печати германского маркграфа Георга Фридриха. На гербе города Багратионовска (названного в честь генерала Петра Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года) изображено три тевтонских креста, также как на личном гербе семьи рыцарей фон Плауэнов, уничтожавших в Средние века прусское население.

Vesti-kaliningrad.ru Герб Черняховска, принятый депутатами в 2002 году, и Инстербурга, дарованный маркграфом в 1583 году. Найдите, как говорится, отличия

Недавно на президентских выборах в Гурьевском районе прямо на избирательные урны был наклеен герб Гурьевска (названного в честь генерала Степана Гурьева, героя Великой Отечественной войны), вобравший в себя посох Самбийского католического епископства и меч Тевтонского ордена.

Подобные символы были приняты районными депутатами, как правило, в 90-е годы. Разработчиком значительной части этих гербов является краевед Григорий Лерман, ныне проживающий в Германии. Кстати, судя по архивной информации музея «Фридландские ворота», Лерман выступил и партнёром выставки «От Алленбурга до Цинтена…».

По мнению калининградского геральдиста Юрия Лысенко, подобной геральдической «преемственности» в Калининградской области не должно быть в принципе

«Этих восточно-прусских городов не существует, сейчас эта земля — российская, следовательно, у современных муниципалитетов Калининградской области должны быть свои гербы — с русской историей», — заявил Лысенко корреспонденту ИА REGNUM.