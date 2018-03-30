Симферополь, 30 марта, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Власти Крыма обещают финансовую поддержку семьям членов экипажа рыболовецкого судна «Норд», который захватили и насильственно удерживают украинские пограничники. Об этом журналистам в Симферополе рассказал глава РК Сергей Аксенов.

Марина Каширская ИА REGNUM Причал в Балаклаве

«Совмином РК принято решение о выделении из резервного фонда миллиона рублей — по 100 тысяч на семью на тот период, пока нет их кормильцев. Также отмечу, что со всеми членами экипажа поддерживается связь, работают наши адвокаты, сегодня передали им продукты», — уточнил глава РК.

По его мнению, действия украинских пограничников в отношении крымского экипажа преступные.

«Это наглость и хамство — захват судна в нейтральных водах. Это пиратство. Всё абсолютно незаконно. Действия Украины последние несколько лет неадекватны», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море в 15 милях от Обиточной косы рыболовецкое судно «Норд», зарегистрированное в Крыму. В ходе проверки сотрудники морской охраны заявили, что экипаж, состоящий из 10 граждан РФ, нарушил украинский «порядок выезда» с территории российского полуострова.

Судно отконвоировано в порт Бердянска, на членов экипажа составлены административные протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД потребовал от Киева немедленного освобождения экипажа «Норд».

"Рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года. Российская сторона требует «немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна законному владельцу», — сообщила 29 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.