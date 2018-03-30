Ярославль, 30 марта, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Стройком» выразило намерение построить многоквартирный дом на месте снесенного исторического здания на улице Собинова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снесенный дом на ул. Собинова

Интересна история вопроса, которая уже освещалась в СМИ Ярославля: 30 мая 2017 года собственник снес историческое здание в буферной зоне ЮНЕСКО. Двухэтажный дом находился по адресу улица Собинова, 10.

Ценный исторический дом, по информации градозащитников, был построен в 1900 году, однако объектом культурного наследия не являлся.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов в ответ на вопрос депутатов муниципалитета о сносе дома ответил, что дом был старый, запущенный и портил внешний вид города.

«Собственнику было сказано: или задрапируйте, или снесите. Он снес. Это зона ЮНЕСКО, ничего нового там не появится. Там будет благоустроенная территория», — заявил Владимир Слепцов.

Но, несмотря на заверения мэра Ярославля, ООО «Стройком» попросил разрешить мэрии построить там многоквартирные дома (4−8 надземных этажей). По Генеральному плану города этот земельный участок расположен в общественно-деловой функциональной зоне, а значит, надо получить разрешение на строительство там жилого дома.

ООО «Стройком» обратился в комиссию мэрии по изменению правил землепользования и застройки города Ярославля за решением этого вопроса.

30 марта комиссия будет разбираться с пожеланиями частников. Но предварительно департамент архитектуры и земельных отношений мэрии высказался, что размещение объекта возможно при условии разработки документации по планировке территории и соблюдения ограничений Проекта зон охраны города Ярославля.