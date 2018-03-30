Слово мэра Ярославля: появится ли многоэтажка на месте исторического дома?
Ярославль, 30 марта, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Стройком» выразило намерение построить многоквартирный дом на месте снесенного исторического здания на улице Собинова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Интересна история вопроса, которая уже освещалась в СМИ Ярославля: 30 мая 2017 года собственник снес историческое здание в буферной зоне ЮНЕСКО. Двухэтажный дом находился по адресу улица Собинова, 10.
Ценный исторический дом, по информации градозащитников, был построен в 1900 году, однако объектом культурного наследия не являлся.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов в ответ на вопрос депутатов муниципалитета о сносе дома ответил, что дом был старый, запущенный и портил внешний вид города.
«Собственнику было сказано: или задрапируйте, или снесите. Он снес. Это зона ЮНЕСКО, ничего нового там не появится. Там будет благоустроенная территория», — заявил Владимир Слепцов.
Но, несмотря на заверения мэра Ярославля, ООО «Стройком» попросил разрешить мэрии построить там многоквартирные дома (4−8 надземных этажей). По Генеральному плану города этот земельный участок расположен в общественно-деловой функциональной зоне, а значит, надо получить разрешение на строительство там жилого дома.
ООО «Стройком» обратился в комиссию мэрии по изменению правил землепользования и застройки города Ярославля за решением этого вопроса.
30 марта комиссия будет разбираться с пожеланиями частников. Но предварительно департамент архитектуры и земельных отношений мэрии высказался, что размещение объекта возможно при условии разработки документации по планировке территории и соблюдения ограничений Проекта зон охраны города Ярославля.