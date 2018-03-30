Барнаул, 30 марта, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Резкое потепление весной и сильные морозы зимой доставляют немало проблем жителям Алтайского края. Несмотря на то, что по сравнению в первыми днями разгула стихии ситуация немного улучшилась, уточнённый прогноз обильных осадков в течение ближайших трех дней в Алтайском крае и Республике Алтай вызывает новые опасения — совокупный объем осадков прогнозируется в пределах месячной нормы и даже выше. Накануне в Алтайском крае наблюдалось уникальное явление: движение вводы вверх по течению русел больших и малых рек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Altairegion22.ru Наводнение на Алтае

«Это следствие исключительного стечения ряда факторов, когда вода поверху идет по ручьям и малым рекам, доходит до устьев, до мест впадения того же Чарыша, Ануя, Алея в Обь, но в настоящее время большая река не готова принять эти массы воды. Отсюда и это особенное явление», — пояснил губернатор региона Александр Карлин.

Altairegion22.ru Общ ещё не готова принять массивы воды

По его оценке, если осадки выпадут с такой же интенсивностью и в Республике Алтай, ситуация будет развиваться по труднопредсказуемому сценарию.

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«Сложная ситуация может возникнуть в бассейнах Бии, Катуни и Оби. Убедительно просил бы всех вас, уважаемые коллеги, не снижать уровень повышенной оперативной готовности, держать в рабочем состоянии все дежурные службы, оперативные группы. В рамках разумного их усилить, принять все меры по улучшению координации работы», — распорядился Александр Карлин.

Между тем на Алтай продолжают прибывать дополнительные силы и средства МЧС РФ. Накануне большая группа спасателей приехала из Екатеринбурга. В то же время происходит передислокация сил и средств.

«Мы начинаем передислокацию сил МЧС России за пределы Алтайского края. В частности, группа Республики Алтай возвращается к месту своей постоянной дислокации ввиду реальных угроз осложнения обстановки в самой республике», — отметил глава Алтайского края.

По его оценке, режим ЧС в регионе сохранится ещё как минимум неделю.

Напомним, с 27 марта на территории Алтайского края действует режим чрезвычайной ситуации. Интенсивное снеготаяние вызвало сход склоновых вод в предгорных районах края в низины, ситуацию усугубили обильные осадки. Подтопление произошло на 4112 приусадебных участках, в 1012 жилых домах, в которых живут более 2,5 тысячи человек. За сутки ситуация немного улучшилась: количество подтопленных населенных пунктов снизилось на пять, на 312 уменьшилось общее количество подтопленных жилых домов. Из своих жилищ спасатели эвакуировали 1682 человека, 177 из которых находятся в пунктах временного размещения.