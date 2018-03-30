Ярославль, 30 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Ярославская антимонопольная служба возбудила дело за некорректное использование образа красноармейца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Д. Моор. Ты записался добровольцем (1920)

В одной из газет Углича разместили объявление в виде всемирно известного плаката «Ты записался добровольцем?». Только современные «креаклы» приписали туда девиз «А ты натянул себе потолок?». В Ярославское УФАС России поступила жалоба на такую рекламу натяжных потолков.

«Агитационные плакаты военных лет были направлены на призыв народа к защите Родины, укрепление чувств патриотизма и боевого духа. Таким образом, использование фрагментов данных агитационных материалов в рекламных целях является неуместным, неэтичным, способно оскорбить память граждан о трагическом прошлом страны», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Дарья Завидонова.

Согласно закону, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов, религиозных символов, объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия. Антимонопольным органом возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе.