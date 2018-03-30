Симферополь, 30 марта, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Сроки строительства подъездной дороги к новому аэровокзальному комплексу международного аэропорта «Симферополь», который предположительно должны открыть в мае, сорваны. Об этом 30 марта во время отчёта перед депутатами крымского парламента заявил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Аэропорт Симферополя обещали сдать к началу туристического сезона.

По словам руководителя региона, это произошло из-за подрядчика — компании «Крым-Элит-Строй».

"По вине подрядчика сорваны сроки сдачи в эксплуатацию подъездной дороги к комплексу. Этот важный объект будет сдан до 15 апреля. Провинившийся подрядчик больше не получит заказов на территории Крыма», — отметил глава региона.

Напомним, подрядчик и все его рабочие — крымские. «Крым-Элит-Строй» в августе прошлого года приступила к строительству главной подъездной дороги, длиной 1,1 км. Ввести в эксплуатацию объект должны были в декабре 2017 года. Стоимость строительства, финансируемого в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, составила более 200 млн рублей.

«У нас есть полная уверенность, что данная работа будет выполнена в полном объёме и в срок», — отмечал тогдашний начальник Службы автодорог Крыма Алексей Сафронов.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя несколько дней после этого заявления на Сафронова завели уголовное дело по подозрению в подлоге, результаты расследования до сих пор неизвестны. В Следственном комитете РФ утверждали, что при трудоустройстве на работу чиновник скрыл то, что является соучредителем и генеральным директором частной строительной фирмы. После этого Сафронов формально покинул свой пост.

«Странная ситуация, вроде Сафронов уволился, а доклады осуществляет. Сегодня начальник Службы автодорог Крыма Алексей Сафронов пожаловался главе республики на руководителей ряда муниципалитетов, саботирующих работы по заключенным госконтрактам, и попросил принять соответствующие кадровые решения. Вот только нет Сафронова в руководстве САД, официально обязанности возложены на другого человека. Наверное, это характерно для Крыма, банально уже запутались, кого уволили, кого куда назначили», — писал позже крымский общественник Александр Талипов.

Спустя некоторое время глава РК Сергей Аксёнов вывел Службу автодорог из сферы управления министерства транспорта РК, закрепив контроль над подразделением за другим вице-премьером республики Виталием Нахлупиным.