Барнаул, 30 марта, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Алтайские синоптики уточнили прогноз на последние дни марта. Сегодня днём, 30 марта, в регионе ожидают усиления ветра до 25—27 м/с. А в последующие двое суток возможны осадки в виде дождя и мокрого снега (в южных и восточных районах сильные, в предгорьях очень сильные осадки), местами гололёдные явления, метель, на дорогах сильная гололедица, похолодание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Алтайские реки готовы вот-сот вскрыться

В связи с этим Управление федеральных дорог «Алтай» уже организовало круглосуточное дежурство подрядных организаций на федеральных трассах Алтайского края и Республики Алтай.

«В период непогоды автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» и Р-256 «Чуйский тракт» патрулируют 20 специализированных дорожных машин. Остальная техника подготовлена к работе и выйдет на линию при первой необходимости. За обстановкой следят в Центре управления производством федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Кроме того, в связи со сложной паводковой ситуацией на участках федеральных дорог, попадающих в зону подтопления, дежурят аварийные бригады. Дорожники замеряют уровень воды в реках, контролируют сохранность мостов и водопропускных труб, в случае подхода воды к дорожному полотну нарезают канавы для её отвода, отсыпают валы по обочинам», — пояснили дорожники.

Известно, что для обеспечения проезда в период весеннего паводка в Республике Алтай и Алтайском крае задействованы 236 человек.

Между тем в Бийске из-за паводка у десятков автовладельцев с машин «уплыли» автомобильные номера. О найденных регистрационных знаках сообщают в группе «Инцидент Бийск» и вывешивают их на импровизированных «выставках».

Первую волну паводка переживает и Республика Алтай. По словам начальника регионального управления Андрея Бурлакова, в общей сложности на Алтае было подтоплено порядка 80 домовладений. Произошло это по разным причинам, в том числе — в результате подъема уровня воды в реке Чарыш.

«При этом на сегодняшний день подтопленных жилых домов нет», — признался спасатель.

Напомним, паводок уже принёс немало бед Алтайскому краю, по своей интенсивности он сравним с мощнейшим наводнением 2014 года. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, критические уровни воды превышены в 15 муниципалитетах (65 населенных пунктов региона). Подтопление произошло на 4112 приусадебных участках, в 1012 жилых домах, в которых живут более 2,5 тысячи человек.