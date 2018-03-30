Москва, 30 марта, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В России в ближайшие пять лет несанкционированных свалок станет почти на две сотни меньше. Об этом сегодня, 30 марта, выступая с докладом на заседании коллегии Минприроды России, сообщил глава ведомства Сергей Донской.

Завод по переработке мусора

По его словам, «пилотные» объекты с массой накопленных отходов более 35 тыс. тонн определены в 12 субъектах РФ. Всего к 2024 году планируется ликвидировать или рекультивировать свыше 180 стихийных свалок. Затем эта работа будет продолжена на всей территории страны.

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Также, по словам министра, к 2024 году планируется создать 154 современных объекта по обработке и утилизации отходов. На создание соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в 2018 году регионам будет направлен 1 млрд рублей субсидий. В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем в два раза.

«К 2024 году мы рассчитываем обеспечить ликвидацию и рекультивацию наиболее опасных объектов накопленного вреда, содержащих опасные отходы, в том числе несанкционированную свалку «Черная дыра» в Нижегородской области, полигон «Красный бор» в Ленинградской области и отходы от Байкальского ЦБК», — подчеркнул глава Минприроды России.

Также он отметил, что лица, в результате действий которых возникают незаконные свалки, должны понести существенное наказание.

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«Для этого подготовлен законопроект, предусматривающий изменения в КоАП. Мы рассчитываем на поддержку наших коллег из профильных комитетов для его принятия в этом году», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация со свалками в России, которая в некоторых регионах близка к критической, обострилась после массовых протестов в подмосковном Волоколамске. После отравления детей в результате мощного выброса сероводорода на полигоне «Ядрово» местные жители потребовали от властей в срочном порядке закрыть полигон.

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Отравление и протест в Волоколамске. Все новости