Москва, 30 марта, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Декларации о доходах за 2017 год будут поданы всеми сотрудниками администрации президента России в срок до 1 апреля, как того требует закон, сообщил 30 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, принятая система отчетности работает не первый год, и все сотрудники придерживаются строгой дисциплины в этом вопросе.

«Система работает не первый год, и очень жестко, скажем так, караются те, кто не выполняет требования. Поэтому здесь в данном случае дисциплина идеальная», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, крайний срок подачи деклараций высокопоставленными госслужащими, включая президента России, истекает 1 апреля. В документах представители президентской администрации должны представить сведения о собственных доходах, а также указать доходы жен/мужей и несовершеннолетних детей. Сведения из деклараций публикуются после их проверки примерно через две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер госдумы России Вячеслав Володин половину своих доходов направил на благотворительность.

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