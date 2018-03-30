Санкт-Петербург, 30 марта, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Сотрудники генерального консульства США в Санкт-Петербурге освобождают здание на улице Фурштатской. Отсюда уже начали выносить коробки и мебель.

Дарья Драй ИА REGNUM У здания генконсульства США в Петербурге

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Здание окружает множество журналистов. Утром 30 марта не обошлось без инцидента: один из прохожих бросил на территорию консульства стакан с кофе, передаёт «НТВ». Нарушителя задержала полиция. Утром территорию генконсульства покинули не менее четырех внедорожников с дипломатическими номерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге Москва заявила 29 марта в ответ на действия США. Сотрудники посольств, которые были объявлены персонами нон грата, должны покинуть территорию РФ до 5 апреля. А вот на закрытие генконсульства в Северной столице МИД РФ дал два дня.

Напомним, генконсульство США в Петербурге в здании на Фурштатской улице, 15 работало 46 лет.

Добавим, что гражданам РФ было предложено самим выбрать, какое из трёх консульств США (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток) закрыть в качестве ответной меры на недружественные действия американской стороны (речь идёт о закрытии консульства РФ в Сиэтле). На днях Министерство иностранных дел РФ подвело итоги этого опроса. С убедительным перевесом «победу» в опросе одержало петербургское консульство Соединенных Штатов.