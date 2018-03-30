Чебоксары, 30 марта, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Чувашия и Марий Эл — в ожидании «большой воды». Нынешняя весна вызывает тревогу и обещает быть напряжённой. В настоящее время запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада на 47% превышают среднемноголетние значения, при этом в бассейнах Волги и Камы продолжается накопление снега. Аномально холодный март сменит резкое потепление и таяние — в результате начнут просыпаться реки: Сура, Ветлуга и Ока, которые являются наиболее крупными притоками Волги, начнут вскрываться уже 6 апреля. Произойдёт это на фоне практически заполненных водохранилищ Жигулевской и Волжской ГЭС, что резко повышает вероятность подтопления населённых пунктов в случае бурного таяния снега. Если говорить о двух республиках, то при таком сценарии в первую очередь вода доберётся до марийского Кокшайска, где отсутствуют требуемые инженерные защиты, и береговая полоса ранее активно застраивалась. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось на пресс-конференции Чебоксарской ГЭС, организованной совместно с МЧС, Росгидрометом и Росводресурсами.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

Метеорологи уже говорят о рекордах. Март в Чувашии был самым холодным с 1969 года, а самый студёный март за всю историю метеонаблюдений в республике был отмечен в 1963 году. Плюсовой температуры в первый месяц весны в Чувашии так и не дождались. Потепление, причём резкое, до +9 градусов, ожидается 31 марта — 1 апреля. А уже 6 апреля, по прогнозам, начнут вскрываться реки — в частности, Сура и Ока, которые являются одними из самых крупных притоков Волги. Через несколько дней после этого начнёт просыпаться и сама Волга, где ледовые процессы, как известно, гораздо сильнее растянуты.

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К половодью накоплены большие запасы воды в снежном покрове, которые главным образом влияют на объём стоков. По данным Чувашгидромета, толщина льда в Чебоксарском водохранилище составляет 54−55 см, на Суре — 48,6 см, на Цивиле — 51 см, что выше среднемноголетних значений на 5−7 см. По данным энергетиков, в настоящее время полезные запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада (ВКК) на 47% выше среднемноголетних значений и на 61% выше прошлогодних. В том числе в Чебоксарском водохранилище запас воды составляет 118% от нормы, в Горьковском — 122%, в Рыбинском и Куйбышевском — 107%. При этом в бассейнах Волги и Камы накопление снега продолжается.

Примечательно, что в этом году зимняя межень (период самого низкого уровня воды в реке) в бассейнах ВКК характеризуется повышенной водностью. К примеру, в январе боковой приток в Чебоксарское водохранилище был втрое выше нормы, в феврале — вдвое, в марте — почти на треть.

«Режим работы водохранилищ подлежит оперативной корректировке в зависимости от складывающейся водохозяйственной обстановки и метеорологических условий. И паводок ожидается у нас во второй декаде апреля», — говорит начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового управления по Чувашии Наталья Гладкова.

Что касается Волги, то самый большой приток из рек обеспечивает Ока, далее — Сура и Ветлуга. Гладкова напомнила, что режим работы гидроузлов «устанавливается таким образом, чтобы пики паводка бокового стока и максимальные расходы не совпали». Регулирование «осуществляется в соответствии с правилами использования водохранилища и рекомендациями межведомственной рабочей группы», в состав которой входят представители Минэнерго, Росгидромета, Росрыболовства, Росречфлота, МЧС, Минсельхоза, Роспотребнадзора, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», представители регионов.

«Чебоксарское водохранилище будет работать по притоку. По предварительному прогнозу, превышение отметки 63,3 метра не планируется. По решению межведомственной рабочей группы будет также увеличение сбросных расходов в нижневолжские гидроузлы в первой декаде апреля для получения свободной ёмкости», — уточнила Наталья Гладкова.

Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков отмечает, что довольно сложно «спрогнозировать так, чтобы не совпали пики паводка». Хотя гидроэлектростанции сглаживают пики паводка. К примеру, в 2005 году максимальный приток составлял 23,2 тыс. куб. м/с, а расход — 18,2 тыс. куб. м/с, то есть более 5 тыс. куб. м/с удалось аккумулировать за счёт форсирования.

«Тот прогноз, который есть у нас, — на уровне 17—17,4 тыс. куб. м/с. То есть при пропуске воды это означает подтопление Кокшайска. Может быть, такой воды не будет — сейчас всё зависит от одновременности паводка на Оке и Волге. Другие притоки в меньшей степени оказывают влияние», — говорит Вадим Бардюков.

ИА REGNUM Кадры с подтоплением Кокшайска

Напомним, жилой сектор в Кокшайске начинает подтапливать при пропуске воды более 14,2 тыс. куб. м/с (или при отметке 57,2 метра в створе ГЭС). Так, в 2012 году уровень нижнего бьефа в створе достигал 57,78 м, и в результате оказались подтопленными около десятка домов в посёлке.

Ситуацию осложнюет практически полностью заполненные водохранилища Жигулевской (Куйбышевской) и Волжской ГЭС, менее половины свободной ёмкости в Рыбинском водохранилище. Это значит, что при бурном развитии половодья им придётся сбрасывать воду.

«Если будет паводок, то он будет проходить в довольно сложных условиях. Куйбышевское водохранилище заполнено практически до нормального подпорного уровня, который должен быть в конце паводка осенью. Это решение межведомственной рабочей группы», — сказал директор Чебоксарской ГЭС.

Отметим, что энергетики для минимизации рисков прохождения весеннего половодья неоднократно обращались в Росводресурсы с предложениями об увеличении расходов через гидроузлы Волжско-Камского каскада, но почти все они были отклонены. 20 марта на заседании межведомственной рабочей группы предложение «РусГидро» об увеличении пропуска воды через Нижегородский гидроузел для увеличения емкости водохранилища и снижения риска подтоплений также не было учтено.

ИА REGNUM На водомерном посту Кокшайска

Чебоксарская ГЭС, которая работает в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), не имеет возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды. Напомним, всю воду, прибывающую к гидроузлу, станция пропускает транзитом (сколько пришло — столько же и сбрасывается вниз по течению). Поэтому при стремительном развитии паводковой ситуации и, как следствие, большом объеме приходящей в водохранилище и пропускаемой вниз воды уровень Волги ниже Чебоксарской ГЭС значительно повышается. В связи с этим энергетики ещё раз напоминают, что застройка паводкоопасных территорий (затапливаемых раз в 100 лет и чаще) «без возведения и грамотной эксплуатации необходимых защитных дамб противоречит действующему законодательству и недопустима».

К паводку готовятся и спасатели. В случае чрезвычайной ситуации будет задействовано более 3,5 тыс. человек.

«Явление сезонное. Ничего нового для нас нет. Волнующим остаётся прогноз Гидромета… Ливневые дожди могут привести к быстрому таянию снега — вы видите, как в Алтайском крае из-за резкого потепления многие населенные пункты подверглись подтоплению», — говорит начальник ГУ МЧС по Чувашии Станислав Антонов.

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«Сейчас уже всё зависит от погоды. Всё, что можно, зима сделала. Всё зависит от того, что сделает весна», — говорит начальник отдела Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Китарьева.

Отметим, ход паводка можно будет отслеживать в «Фейсбуке» и «Инстаграме», где будут публиковаться гидрологические прогнозы, фото‑ и видеоматериалы об оперативной обстановке на Чебоксарской ГЭС, в том числе о начале половодья, холостых сбросов, их увеличении, уменьшении.