Ярославль, 30 марта, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославской области снижается престиж гражданской службы в органах госвласти, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такие данные приведены в кадровой стратегии органов исполнительной власти Ярославской области на 2018 — 2023 годы, утвержденной главой региона.

Правительство Ярославской области

Сравнительный анализ конкурсов, проведенных в 2016 году и в 2014, 2015 годах правительством Ярославской области и региональными органами исполнительной власти, позволяет говорить о снижении общего количества кандидатов, изъявивших желание поступить на гражданскую службу, и преобладание среди участников конкурса гражданских или муниципальных служащих (более 50 процентов от общего числа участников).

Как отмечают авторы стратегии, в целом это свидетельствует о невысокой заинтересованности граждан в поступлении на госслужбу в органы власти. Среди возможных причин этого могут быть невысокий престиж гражданской службы в обществе, субъективные оценки несоответствия уровня денежного содержания чиновников и степени ответственности и напряженности их труда.

При этом анализ изменения численности органов исполнительной власти Ярославской области демонстрирует движение по параболе, когда сокращение численности сменяется ее увеличением, несмотря на принимаемые меры по перераспределению функций и передаче отдельных из них на исполнение в госучреждения.

В стратегии указывается, что численность сотрудников органов исполнительной власти в регионе в расчете на 10 тысяч населения является одной из самых высоких в Центральном федеральном округе.

По данным Росстата, в Ярославской области на конец 2016 года в региональных органах власти трудилось 1542 человека (опережают нас только Московская и Воронежская области: 4992 и 1666 человек). Численность чиновников в органах местного самоуправления Ярославской области составляла 3928 человек (для сравнения: в Костромской области — 1898, во Владимирской — 2593, в Ивановской — 2206).

Зарплаты в органах исполнительной власти Ярославской области составляли 54 446 рублей, выше они, по данным Росстата, были лишь в Москве и Московской области.