Ярославль, 30 марта, 2018, 12:03 — ИА Регнум. 23 марта депутаты Государственной думы в третьем чтении единогласно приняли поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые расширяют возможности перехода к прямым договорам между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

В чём суть поправок и что изменится в отношениях между собственниками жилья, управляющими компаниями и поставщиками ресурсов, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Согласно измененному закону, отныне договор между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями может быть заключен напрямую, а не через управляющую компанию. Это возможно в двух случаях. Во-первых, такое решение могут принять собственники на общем собрании. Во-вторых, инициативу могут проявить поставщики коммунального ресурса, в случае если управляющая компания имеет перед ними просроченную задолженность в течение двух месяцев.

Основная причина принятия этого закона — накапливающаяся задолженность управляющих компаний перед ресурсниками. По данным Росстата на второй квартал 2017 года, объем задолженности управляющих организаций в масштабах страны составил почти 250 млрд рублей.

«После перехода на прямые договоры деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно за жилое помещение», — пояснил изменения в Жилищный кодекс глава Минстроя России Михаил Мень.

О необходимости изменения законодательства в этой сфере говорил Владимир Путин, поэтому рассмотрение законопроекта в Государственной думе прошло ускоренными темпами, а вступление его в силу ожидают уже в апреле 2018 года. Однако в реальности все может получится не так просто.

«Несмотря на актуальность законопроекта, я бы не предсказывал в ближайшее время какого-то повального перехода на прямые договора, поскольку ресурсоснабжающие организации далеко не все в этом заинтересованы. Более того, когда мы прорабатывали законопроект, то учитывали, что и с их стороны могут быть определённые препятствия. К первому чтению в законе предусматривалось право «вето» со стороны ресурсников, и нужно было их согласие. Но уже ко второму чтению этот пункт мы исключили. Теперь они обязаны принять решение собственников о переходе на прямые договора как данность и в течение трёх месяцев вместе с управляющей компанией организовать процесс поставки ресурса, начислений и оплаты. Ведь не всегда речь идёт только о недобросовестных управляющих компаниях. Иногда поставщикам коммунальных ресурсов очень удобно «сеть на шею» управляющей компании — требовать от неё безусловной оплаты всего объёма поставленного ресурса, даже если он не оплачен населением», — рассказал об одной из проблем депутат ГД РФ Илья Осипов.

В Ярославской области одним из ярых борцов с долгами недобросовестных управляющих компаний является ПАО «ТНС Энерго». В этой сбытовой компании законопроект приветствуют и не боятся полностью перейти на работу с индивидуальными начислениями. Однако надо отметить, что в отличие от поставщиков других коммунальных ресурсов (воды и тепловой энергии) «ТНС Энерго-Ярославль» до 2017 года осуществляла прямые расчеты с жителями почти всех многоквартирных домов.

«Мы располагаем сегодня необходимым расчетным комплексом и знаниями. Вопрос дефицита кадров пока не стоит, значительную часть расчетов индивидуального потребления в домах мы и сегодня производим самостоятельно. Безусловно, мы будем инициировать заключение «прямых» договоров с жителями домов, где управляющие компании регулярно нарушают порядок оплаты и имеют просроченную задолженность за поставленный ресурс», — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора «ТНС Энерго — Ярославль» Андрей Штабов.

Несколько иная ситуация у водо‑ и теплоснабжающих организаций. Переход на прямые договоры потребует от них масштабной перестройки клиентских отделов, поскольку ранее они в таком количестве прямые договоры не обслуживали. Возможным решением проблемы может стать сохранение функции начисления платежей за управляющими компаниями. Но это вопрос взаимного доверия, о чём сложно говорить в настоящий момент.

С принятием закона именно вопрос учёта потреблённого коммунального ресурса больше всего беспокоит управляющие компании. Главной проблемой в этом вопросе остаются общедомовые нужды, поскольку даже после перехода на прямые договоры обязательства перед ресурсниками по оплате ОДН останутся у управляющих компаний.

«Мы только «за» в вопросе перехода на прямые договоры, так как в этом случае с нас снимается ответственность за неплатежи населения, которые накапливаются из месяца в месяц, из года в год. Но кроме коммунальных ресурсов, потребляемых конкретными собственниками, есть ОДН. Мы опасаемся непрозрачности его начисления и манипуляций с данными», — выразили свои опасения в ГК «Альфа-групп».

Кроме этого, в управляющих компаниях отмечают определённую несправедливость в вопросе долгов.

«При переходе на прямые договора должен быть разработан механизм переуступки подтвержденной задолженности населения предыдущих периодов. Поскольку денежного потока у управляющих организаций уже не будет, а долги населения предыдущих периодов будут оставаться именно за ними, то поставщики ресурсов смогут в любой момент взыскать эти долги. Фактически данный проект закона без этого механизма может привести к массовому намеренному банкротству управляющих организаций», — считают в ГК «Альфа-групп».

По мнению управляющих организаций, в вопросе качества поставляемого коммунального ресурса присутствует «презумпция виновности» управляющих организаций. Ответственность ресурсоснабжающих организаций за поставку некачественного ресурса в законе не прописан, возможностей влияния на них. В этой ситуации они будут вынуждены нести дополнительные затраты на доказательства вины и ответственности поставщиков за некачественный ресурс.