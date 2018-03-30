Доходы жителей Крыма растут быстрее всех в стране
Симферополь, 30 марта, 2018, 12:02 — ИА Регнум. По мнению крымских властей, полуостров занимает первое место среди регионов России по росту реальных доходов населения. В этом 30 марта депутатов регионального парламента заверил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«По итогам 2017 года реальные денежные доходы крымчан возросли более чем на 13%. Это самый высокий показатель по России. Средняя зарплата в 2017 году на территории полуострова выросла по сравнению с 2016 годом на 6% и составила 26,3 тысячи рублей», — сообщил глава РК.
При этом он отметил, что Крым занимает шестое место среди восьми субъектов Южного федерального округа по размеру среднемесячной зарплаты, опережая по данному показателю лишь Адыгею и Калмыкию.
Расходы на социальную защиту крымчан, по словам Сергея Аксёнова, составили 13,4 млрд рублей.
«На данный момент достигнута положительная динамика на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы по итогам года составил 0,6%, что ниже среднероссийского уровня, который составляет 1%. 109 тысяч крымских семей своевременно и в полном объёме получили адресную социальную помощь. Меры социальной поддержки в Крыму также получают более 590 тысяч пенсионеров и льготников. Средний размер назначенной пенсии и других социальных выплат составил 11 853 рубля», — рассказал Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Крымстата, реальные доходы жителей Крыма выросли на 13,1%, а зарплата среднестатистического крымчанина в прошлом году увеличилась на 6%, достигнув отметки в 26 тысяч 312 рублей.
«Из года в год мы имеем темп прироста заработной платы. В прошлом году она увеличилась на 6%. Максимальный месячный показатель средней зарплаты в 2017 году составлял в декабре — 31 тыс. 975 рублей против 30 тыс. 795 рублей годом ранее, а минимальный — 23 599 рублей в январе прошлого года против 22 979 рублей», — сообщала 6 марта руководитель ведомства Ольга Балдина.
По её словам, среди работников социальной сферы наибольшая среднемесячная зарплата на полуострове наблюдается у врачей — 50,5 тысячи рублей, преподавателей высших учебных заведений — 48,5 тысячи рублей и научных сотрудников — 48,2 тысячи рублей.
Работники финансовой и страховой сферы получают в среднем — 52,8 тысячи рублей.
Однако по последним данным ВЦИОМ, сильнее всего на данный момент большинство жителей полуострова, как и остальных граждан России, волнует отсутствие повышения зарплат и сокращение количества рабочих мест.
«Тут Крым не выделяется на общероссийском фоне. В частности, больше всего опрошенных в Крыму беспокоит отсутствие повышения зарплат — 13% и уменьшение количества рабочих мест — 12%. Помимо этого участников опроса беспокоят отрицательные изменения в здравоохранении, ухудшение качества медобслуживания, очереди в поликлиниках и отсутствие бесплатных услуг», — сообщал руководитель директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.