Симферополь, 30 марта, 2018, 12:02 — ИА Регнум. По мнению крымских властей, полуостров занимает первое место среди регионов России по росту реальных доходов населения. В этом 30 марта депутатов регионального парламента заверил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«По итогам 2017 года реальные денежные доходы крымчан возросли более чем на 13%. Это самый высокий показатель по России. Средняя зарплата в 2017 году на территории полуострова выросла по сравнению с 2016 годом на 6% и составила 26,3 тысячи рублей», — сообщил глава РК.

При этом он отметил, что Крым занимает шестое место среди восьми субъектов Южного федерального округа по размеру среднемесячной зарплаты, опережая по данному показателю лишь Адыгею и Калмыкию.

Расходы на социальную защиту крымчан, по словам Сергея Аксёнова, составили 13,4 млрд рублей.

«На данный момент достигнута положительная динамика на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы по итогам года составил 0,6%, что ниже среднероссийского уровня, который составляет 1%. 109 тысяч крымских семей своевременно и в полном объёме получили адресную социальную помощь. Меры социальной поддержки в Крыму также получают более 590 тысяч пенсионеров и льготников. Средний размер назначенной пенсии и других социальных выплат составил 11 853 рубля», — рассказал Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Крымстата, реальные доходы жителей Крыма выросли на 13,1%, а зарплата среднестатистического крымчанина в прошлом году увеличилась на 6%, достигнув отметки в 26 тысяч 312 рублей.

«Из года в год мы имеем темп прироста заработной платы. В прошлом году она увеличилась на 6%. Максимальный месячный показатель средней зарплаты в 2017 году составлял в декабре — 31 тыс. 975 рублей против 30 тыс. 795 рублей годом ранее, а минимальный — 23 599 рублей в январе прошлого года против 22 979 рублей», — сообщала 6 марта руководитель ведомства Ольга Балдина.

По её словам, среди работников социальной сферы наибольшая среднемесячная зарплата на полуострове наблюдается у врачей — 50,5 тысячи рублей, преподавателей высших учебных заведений — 48,5 тысячи рублей и научных сотрудников — 48,2 тысячи рублей.

Работники финансовой и страховой сферы получают в среднем — 52,8 тысячи рублей.

Однако по последним данным ВЦИОМ, сильнее всего на данный момент большинство жителей полуострова, как и остальных граждан России, волнует отсутствие повышения зарплат и сокращение количества рабочих мест.

«Тут Крым не выделяется на общероссийском фоне. В частности, больше всего опрошенных в Крыму беспокоит отсутствие повышения зарплат — 13% и уменьшение количества рабочих мест — 12%. Помимо этого участников опроса беспокоят отрицательные изменения в здравоохранении, ухудшение качества медобслуживания, очереди в поликлиниках и отсутствие бесплатных услуг», — сообщал руководитель директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.