Санкт-Петербург, 30 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Жителей дома на проспекте Народного Ополчения, которых переселили в маневренный фонд после взрыва бытового газа, предлагают переместить в жилье, расселенное по программе реновации. С соответствующим предложением к губернатору Георгию Полтавченко обратилась лидер петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, сообщает 30 марта корреспондент ИА REGNUM.

Жители пострадавших квартир на улице. Фото 13.03.2018

Напомним, 13 марта в результате взрыва в девятиэтажном доме №219 на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе обрушились внешние стеновые панели на верхних этажах, лестничные марши, вспыхнул пожар. Было эвакуировано 82 человека. Обошлось без жертв, пострадали несколько человек, оказались разрушены, повреждены или стали непригодны для проживания несколько десятков квартир.

Как сообщила администрация Красносельского района, дом, где прогремел взрыв, будет восстановлен за месяц. 33 семьи, порядка 90 человек, обратились к властям за предоставлением временного жилья, им предложили разместиться в маневренном жилом фонде Петербурга.

Как считает Марина Шишкина, вместо маневренного фонда, в виде комнат в общежитиях и коммунальных квартирах, город может предложить пострадавшим отдельные квартиры в домах, частично расселенных инвесторами в рамках программы реновации. Это позволит обеспечить временной отдельной жилплощадью вблизи от восстанавливаемого дома каждую семью, оставшуюся после взрыва без своих квартир, уверена политик.

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В письме губернатору Шишкина сообщает, что проживание во временном жилье из маневренного фонда без проведения хотя бы базового ремонта практически невозможно, там практически отсутствует мебель, неисправно оборудование, а у пострадавших семей нет средств на такой ремонт.

При этом временные квартиры расположены в окраинной части Красносельского района, с плохой транспортной доступностью и неразвитой социальной инфраструктурой. «Внезапно оказавшимся без крыши над головой горожанам, не по своей воле вынужденным резко менять образ жизни и место проживания, крайне неудобно такое переселение, тем более, на неопределенный срок», — подчеркивает политик в своем обращении губернатору.

Кроме того, Марина Шишкина ставит под сомнение выполнимость обещаний о ремонте пострадавшего дома в месячный срок.

«Администрация Красносельского района обещает, что сотрудники жилищно-коммунальных служб смогут быстро устранить выявленные недостатки временного жилья, а пострадавшие от взрыва квартиры будут пригодны для проживания через несколько недель. Однако в официальном сообщении на сайте Администрации района говорится, что только 30 марта 2018 года (то есть почти через три недели после взрыва) специалистами будут даны рекомендации, после которых начнется подготовка проектно-сметной документации и выполнение восстановительных работ. Сами строители при личном общении сообщают жильцам, что ремонт продлится не менее трех-четырех месяцев и закончится не раньше лета», — говорится в обращении Марины Шишкиной.

Глава петербургских справороссов напоминает, что на территории Красносельского и Кировского районов в близости от дома №219 по пр. Народного Ополчения есть дома, частично расселенные в рамках действия программы реновации.

«В нескольких квартирах по этим адресам постоянно проживают собственники и наниматели, дома находятся в кондиционном (не в аварийном) состоянии, обслуживаются жилищно-коммунальными службами, отапливаются, на лестницах и лестничных площадках регулярно проводится уборка», — говорится в письме губернатору.

Шишкина напоминает, что сроки действия договоров с инвесторами ООО «Воин-В» и ООО «СПб Реновация» по кварталам на юго-западе, где расположены частично расселенные дома, истекли, а вопрос об их сносе отложен на неопределенный срок.

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В виде исключения Шишкина просит Георгия Полтавченко рассмотреть возможность на время проведения ремонтных работ в пострадавшем от взрыва доме переселить жильцов разрушенных квартир в дома, расселенные в рамках действия программы реновации.

«В виду чрезвычайности случившейся ситуации и при наличии реальной возможности оказания поддержки оставшимся без крова петербуржцам, я надеюсь, что губернатор пойдет навстречу. Тогда люди смогут ожидать окончания ремонта своих квартир на проспекте Народного Ополчения не в коммуналках и общагах, а в отдельных квартирах», — говорит Марина Шишкина.

Добавим, как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на органы СКР по Санкт-Петербургу, по уголовному делу о взрыве в доме №219 по проспекту Народного Ополчения до сих пор нет конкретных фигурантов, обвинение никому не предъявлено. Версия взрыва газа остается приоритетной. Расследование продолжается.