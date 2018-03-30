Симферополь, 30 марта, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс Крыма успешно выполняет госзаказы на 22 миллиарда рублей, а также готов участвовать в деле развития российской Арктики. Об этом 30 марта во время отчёта перед депутатами крымского парламента сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Вас приветствует Крым!

«Предприятиями нашего оборонно-промышленного комплекса выполняются государственные контракты на сумму порядка 22 миллиарда рублей. На керченском судостроительном заводе «Залив» ведётся строительство девяти судов, отремонтировано около 20 судов. В техническое перевооружение завода вложено более двух миллиардов рублей», — отметил глава региона.

Феодосийский завод «Море», по его информации, строит сейчас три малых ракетных корабля проекта 22 800 и рейдовый водолазный катер.

«Помимо этого, подписан меморандум с Черноморской рыбодобывающей компанией, который предусматривает проектирование и строительство 10 рыболовецких судов водоизмещением до тысячи тонн в период с 2018 по 2023 год», — уточнил глава республики.

Он также подчеркнул, что промышленные предприятия полуострова могут принять участие в деле развития Арктики, о важности которого недавно говорил президент России Владимир Путин.

«Прорабатывается вопрос по размещению заказов в интересах развития Арктики. Совет министров заключил 16 инвестиционных соглашений на общую сумму более двух миллиардов рублей. В рамках Государственной программы развития промышленного комплекса республики предоставлена субсидия промышленным предприятиям, которые реализуют проекты по модернизации производственных мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий. На эти цели выделено более 51 миллиона рублей», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, во время послания Федеральному собранию президент России подчёркивал, что ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь.

«Арктическая» задача государства — сделать Севморпуть «по-настоящему глобальной, конкурентной транзитной артерией», — отмечал президент.

По его словам, к 2025 году грузопоток Севморпути возрастёт в 10 раз — до 80 млн тонн.