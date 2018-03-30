Крым стучится в Арктику
Симферополь, 30 марта, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс Крыма успешно выполняет госзаказы на 22 миллиарда рублей, а также готов участвовать в деле развития российской Арктики. Об этом 30 марта во время отчёта перед депутатами крымского парламента сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Предприятиями нашего оборонно-промышленного комплекса выполняются государственные контракты на сумму порядка 22 миллиарда рублей. На керченском судостроительном заводе «Залив» ведётся строительство девяти судов, отремонтировано около 20 судов. В техническое перевооружение завода вложено более двух миллиардов рублей», — отметил глава региона.
Феодосийский завод «Море», по его информации, строит сейчас три малых ракетных корабля проекта 22 800 и рейдовый водолазный катер.
«Помимо этого, подписан меморандум с Черноморской рыбодобывающей компанией, который предусматривает проектирование и строительство 10 рыболовецких судов водоизмещением до тысячи тонн в период с 2018 по 2023 год», — уточнил глава республики.
Он также подчеркнул, что промышленные предприятия полуострова могут принять участие в деле развития Арктики, о важности которого недавно говорил президент России Владимир Путин.
«Прорабатывается вопрос по размещению заказов в интересах развития Арктики. Совет министров заключил 16 инвестиционных соглашений на общую сумму более двух миллиардов рублей. В рамках Государственной программы развития промышленного комплекса республики предоставлена субсидия промышленным предприятиям, которые реализуют проекты по модернизации производственных мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий. На эти цели выделено более 51 миллиона рублей», — добавил глава РК.
Как сообщало ИА REGNUM, во время послания Федеральному собранию президент России подчёркивал, что ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь.
«Арктическая» задача государства — сделать Севморпуть «по-настоящему глобальной, конкурентной транзитной артерией», — отмечал президент.
По его словам, к 2025 году грузопоток Севморпути возрастёт в 10 раз — до 80 млн тонн.