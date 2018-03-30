Ярославль, 30 марта, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Министерство строительства и ЖКХ проверит техническое обоснование и законность возведения в Ярославле 65-метрового колеса обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Строительство колеса обозрения в Ярославле

Рабочая группа координационного совета Ярославской области по вопросам градостроительной деятельность рассмотрела проект строительства колеса и поддержала его, но при условии обеспечения безопасности аттракциона, а также получения положительной историко-культурной экспертизы. Информации о технических характеристиках и планах размещения аттракциона в департамент строительства Ярославской области не поступала.

Координационный совет отмечает, что практика судебных споров по размещению колес обозрения в российских городах неоднозначна, и поэтому департамент строительства Ярославской области направил обращение в Министерство строительства и ЖКХ с целью формирования итоговой позиции по данному проекту.

Напомним, ранее ярославские градозащитники направляли жалобы на проект колеса в Министерство культуры.