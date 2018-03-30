Симферополь, 30 марта, 2018, 11:01 — ИА Регнум. О введении в эксплуатацию ряда инфраструктурных объектов в 2018 году, которые уже стали визитными карточками Крыма сообщил 30 марта глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Это автомобильная часть Крымского моста, трасса «Таврида», новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта «Симферополь», Таврическая электростанция», — написал глава Крыма.

Он добавил, что завершение работ на данных объектах придаст мощный импульс развитию региона и позволит перейти к реализации стратегической цели — «превращению Крыма в самодостаточный регион».

Аксенов добавил, что возведение перечисленных объектов находится под личным контролем президента России Владимира Путина.

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Ранее в инфоцентре «Крымский мост» сообщали, что единое мостовое полотно автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив будет сформировано в первом квартале 2018 года. В свою очередь в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова глава государства указывал, что строительство моста производится «с опережением потребностей сегодняшнего дня».