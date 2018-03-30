Мурманск, 30 марта, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в проверке пожарной безопасности в торговом центре «Мурманск-молл» — одном из крупнейших мурманских торгово-развлекательных центров. Губернатор присоединилась к комиссии, в составе которой сотрудники МЧС, прокуратуры, представители городских властей.

Https://twitter.com/KovtunM Марина Ковтун в ходе проверки ТРЦ

Как сообщает телекомпания ТВ-21, комиссия проверила работу эвакуационных выходов, системы контроля и главного пункта службы безопасности комплекса.

Особое внимание в ходе проверки было обращено на кинотеатр — систему реагирования персонала и оповещения зрителей, эвакуационные выходы. Кинозалы в «Мурманск-молле», как и в большинстве ТРЦ и ТРК по всей стране, находятся на верхнем этаже комплекса. Чтобы убедиться в работоспособности системы, в торговом центре объявили учебную тревогу.

«А можете вы извне закрыть эту дверь? У вас ключей нет? — интересовалась губернатор у сотрудников ТРЦ. — То есть люди могут в любой момент выйти. Важно отметить, что вот эту дверь закрыть извне нельзя».

Как отмечает телеканал, в целом учебная эвакуация показала готовность комплекса к нештатным ситуациям. Однако Алексей Панкратов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Мурманской области, обратил внимание на необходимость усиления готовности к ЧП со стороны сотрудников службы контроля.

«Они, может быть, и знают. Но пока складывается мнение, что есть небольшое недопонимание как действовать. Может быть у них по инструкциям так. Но мы поправим их», — сказал Панкратов.

«В целом неплохо. Противопожарная система исправна, огнетушители в рабочем состоянии, доступ к эвакуационным выходам беспрепятственный, — поделилась Марина Ковтун своими впечатлениями в Twitter. — Из замечаний — не до конца определен алгоритм действий персонала. Первое действие — сообщить пожарным, здесь счёт на минуты <…> Залог спасения жизней в нештатных ситуациях — профилактика, регулярные тренировки и грамотность действий персонала».

Фактические и документальные проверки этого и других торгово-развлекательных комплексов в Заполярье будут продолжены.

Как сообщили в правительстве Мурманской области, в первую очередь проверяются центры, где есть кинотеатры и зоны отдыха детей. Таких в Мурманской области 13: четыре в Мурманске, по одному в Кандалакше, Мончегорске, Оленегорске и Ковдоре, три в Апатитах и два в Североморске.

На втором этапе тотальных проверок специалисты проконтролируют меры безопасности во всех торговых и спортивных центрах региона, домах культуры. В график проверок вошли все 59 подобных объектов в Мурманской области.