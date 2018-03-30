Москва, 30 марта, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Рособрнадзор запретил двум частным вузам прием студентов и приостановил действие лицензии у еще одного образовательного учреждения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Замок

Запрещено зачислять студентов Институту социально-экономического прогнозирования и моделирования и Гуманитарному институту в Москве. Приостановлено действие лицензии Московского института банковского дела.

Решения были приняты по результатам проведенных с 23 по 30 марта проверок на основании неисполнения в установленные сроки предписаний Рособрнадзора.

Надзорное ведомство выдает вузам лицензию на право ведения образовательной деятельности и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ.

После аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Ранее в начале марта Рособрнадзор запретил принимать студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет и петербургский Институт телевидения, бизнеса и дизайна. Эти вузы также не исполнили предписания службы.