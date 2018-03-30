Ярославль, 30 марта, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Природоохранные структуры выяснили, что причиной загнивания деревьев в уникальной дубровой роще на окраине Ярославля являются факты несанкционированного поступления сточных вод «в понижение рельефа местности».

Фото Илья Дианова Дубовая роща

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Напомним, в конце марта фотограф Илья Дианов опубликовал фото гибнущей дубовой рощи, которая расположена в нескольких километрах от Дзержинского района Ярославля. Местные власти, совместно с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области создали комиссию для расследования ситуации.

«В дубовой роще, расположенной на берегу реки Волга в районе поселка Михайловский Ярославского района, департаментом проведены рейдовые надзорные мероприятия, в ходе которых выявлены факты несанкционированного поступления сточных вод в понижение рельефа местности. По факту нарушения требования законодательства в области охраны окружающей среды департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ и начато административное расследование», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

В рамках расследования аккредитованной лабораторией отобраны пробы сточных вод, проводится химико-аналитические исследования проб в целях определения уровня загрязнения сточных вод. И самое главное — ведётся работа по установлению собственника канализационного коллектора с целью принятия дальнейших мер реагирования. Фактов нарушения природоохранного законодательства непосредственно на территории дубовой рощи не выявлено.