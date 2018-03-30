Москва, 30 марта, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Глава Минэнерго РФ Александр Новак доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекордных результатах работы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2017 году и заявил, что Россия планирует занять пятую часть мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила 29 марта пресс-служба ведомства.

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Министр энергетики отметил, что все отрасли ТЭК в 2017 году «отработали стабильно, улучшили показатели предыдущих лет, сохранили лидирующее положение на мировых рынках».

Новак также отметил высокий объем добычи газа, который составил 691 млрд кубометров, что стало «рекордным показателем за последние 17 лет». Общий объем инвестиций в отрасли ТЭК на 2017 год составил 3,5 трлн рублей, подчеркнул министр.

«По итогам 2017 года в результате более высоких цен, чем в 2016 году, а они были выше почти на 11 долларов и составили в среднем 54,7 доллара за баррель нефти, бюджет РФ получил дополнительно порядка 1,2 трлн рублей», — отчитался глава Минэнерго РФ.

Кроме того, по словам руководителя ведомства, если в настоящее время Россия занимает порядка 5% на мировых рынках СПГ, то планируемый уровень присутствия составляет от 15 до 20%.

«Это действительно самая развивающаяся ниша. Более высокими темпами будет расти и спрос на это топливо», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии официально разрешило строительство в исключительной экономической зоне страны газопровода «Северный поток — 2». Следует отметить, что Берлин выдал полный комплект разрешений на строительство газопровода.

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Добавим, «Северный поток — 2» прокладывается из РФ в Германию по дну Балтийского моря, минуя территорию Украины. Данный путь доставки природного топлива выгоден Германии и другим покупателям природного газа в ЕС — в частности, Австрии и Франции. Против строительства газопровода выступает Киев, Вашингтон, Варшава, Рига и Вильнюс.

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