Киев, 30 марта, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Российской компании «Газпром», проигравшей суд «Нафтогазу», придется соблюдать правила. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании в соцсети Facebook.

Thawt Hawthje Газпром

«Вот котики наши, — говорится в сообщении компании. — Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «будем посмотреть», но правила есть правила».

Ранее украинская компания сообщала, что у Украины запасов голубого топлива хватит, даже если снег пролежит до лета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» транзитные объемы голубого топлива.

От российской компании требуют выплатить в пользу «Нафтогаза» $2,56 млрд. Изначально украинская компания требовала в суде возмещение ущерба в $17 млрд. Решение арбитража вступило в силу 1 марта 2018 года.

Россия оспаривает решение арбитража, а также расторгает контракты с «Нафтогазом».

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