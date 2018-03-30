Кемерово, 30 марта, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает 30 марта пресс-служба Следственного комитета России.

ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня». Последствия пожара. Кемерово

«Она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — говорится в сообщении.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ. Также следствие намерено проверить действия начальника стройнадзора на предмет коррупционной составляющей.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время обвинение будет предъявлено директору компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой. Указанному предприятию принадлежал сгоревший в Кемерове центр «Зимняя вишня».

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В ведомстве сообщили, что кроме Комковой и Богдановой арестованы пять других фигурантов уголовного дела о пожаре. Среди них: управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок; технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгий Соболев; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня» Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в кемеровском ТРЦ произошел 25 марта. В огне и дыму погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.