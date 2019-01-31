Киев, 30 ноября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не уверен, что Украина когда-нибудь станет членом Североатлантического альянса. Своими мыслями о перспективах вступления страны в НАТО он поделился на встрече со студентами во время поездки в Николаев. Видео опубликовал Telegram-канал политика.

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский подчеркнул, отвечая на вопрос об укреплении национальной безопасности, что этот вопрос будет приоритетным. Он также отметил, что Украина хочет в НАТО.

«А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», — признал глава киевской власти.

Политик напомнил, что Киев идёт к натовским стандартам и должен сделать всё, чтобы национальная безопасность была на высшем уровне.

Как сообщало ИА Регнум, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран — участниц НАТО 27 ноября заявил, что полноценное членство Украины невозможно во время вооружённого конфликта.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости принять Украину в блок без утраченных территорий. По его мнению, такой шаг уменьшил бы угрозу конфликта между Россией и НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, так как это представляет серьёзную угрозу для безопасности страны. Она напомнила, что российская сторона с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, постоянно разъясняет свою позицию, которая остаётся неизменной.

Глава МИД Венгрии Петер Сийяртом 29 ноября сообщил, что участники заседания глав министерств иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе чётко дали понять, что в сложившейся ситуации Украину нельзя принимать в альянс.