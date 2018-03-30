Магадан, 30 марта, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Куда решено потратить деньги, заложенные на расселение людей из ветхого жилья, почему поход в детскую поликлинику в Магадане опасен для здоровья, чем опасны посещающие каток дети и как накажут управляющую компанию, по вине которой полуторагодовалая девочка получила серьёзные травмы головы, как живёт колымчанин в квартире с температурой +13 градусов — в обзоре ИА REGNUM.

condesign Ветхое жилье

С расселением повременят

Правительство Магаданской области не предусмотрело средств в бюджете на расселение из аварийного жилья в 2018 году, выяснило ИА «Весьма». 15 млн рублей, ранее заложенные на финансирование программы «Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 — 2020 годы», решено потратить на подготовку коммунальной инфраструктуры региона к отопительному сезону.

По данным ИА «Весьма», из 15 млн, на которые собирались расселять людей, 8,3 миллиона теперь потратят на оплату долгов за работы, осуществлённые в 2017 году. И это на фоне заявлений правительства о росте доходов.

«В рамках бюджета на 2018 год нашлись и 2 миллиона рублей на проектную документацию нового ЗАГСа, и 1,5 миллиона на патриотическое воспитание, и даже на сувенирные тарелки — почти 5 миллионов. А с расселением — не обессудьте», — пришли к выводу журналисты издания.

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Чудеса эквилибристики

Поход в детскую поликлинику в Магадане опасен для здоровья, пишет газета «Колымская правда». Горожане вынуждены демонстрировать чудеса эквилибристики, пробираясь к детсадам, больницам, школам. Если не так давно передвижению препятствовали сугробы, то сейчас — обледеневшие колеи. Горожанка Наталья Самойлович обратилась с жалобой на состояние тротуаров и дорог в мэрию и прокуратуру, но получила ответ: виной всему аномальная погода, и ждать расчистки улиц в нормативные сроки в условиях частых и очень обильных снегопадов не стоит.

Видимо, как и своевременной и качественной медицинской помощи тем, кто из-за нечищеных тротуаров получает травмы. Годовалый сын Натальи Самойлович Данил сломал руку, когда она упала с ним на руках по пути в поликлинику, и врачи не смогли поставить ребёнку правильный диагноз.

«Сделали снимок позвоночника, черепа, хирург Александр Семёнов посмотрел, сказал, что травм нет. А малыш руку поднять не мог, только пальчиками шевелил. Врач его даже раздевать не стал, пояснил, мол, ушиб, дней через 10 пройдет, — рассказала мать мальчика. Спустя три дня боли и плача — малыш, который учится ходить, не мог даже опереться на поврежденную руку, висевшую плетью, — и еще одного посещения хирурга Семенова мальчику диагностировали перелом плечевой кости. Наложили гипс. Из этого странного инцидента жительница Магадана сделала вывод, что в каждой семье обязательно должен быть кто-то с медобразованием: рассчитывать на врачей не приходится.

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Спорткомплекс — не для детей?

Жители посёлка Сусуман Магаданской области жалуются на то, что их детей не пускают в новый, построенный за 200 млн рублей спорткомплекс даже переобуться. Придя на каток, школьники вынуждены снимать и оставлять обувь на улице, надевая потом холодную обувь.

«Дети все время переобуваются и переодеваются на улице, — рассказала «Весьма» сусуманка Ольга Христич, — но тут я с внучкой решила зайти внутрь спорткомплекса, чтобы она в тепле переобулась и оставила обувь. Выбежала сначала вахтерша, а затем директор спорткомплекса и стали говорить, что здесь переобуваться нельзя, мол, дети повредят новую плитку. Хотя в старом спорткомплексе никаких проблем не было. В конце концов, нас с внучкой попросили покинуть помещение и идти переобуваться на улицу и там же оставлять обувь. «На улице минус 17 градусов, не замёрзните», — сказали мне. Мы пререкались, руководство вызвало полицию. Я не понимаю, для чего я платила налоги всю жизнь? Чтобы моя внучка переобувалась на улице? Дети после коньков надевают ледяную обувь, стоят там две заснеженные лавочки. А в тепле детям оставить обувь не дают».

Руководство спорткомплекса подтвердило изданию, что ни детей, ни взрослых, приходящих на каток, в тепло не пускают — боятся, что люди повредят коньками новую плитку. Коньки в прокат руководство здания также не даёт, хотя они есть.

«У нас нет сушилок, негде точить эти коньки, поэтому и прокат мы сейчас не делаем. Думаю, что в дальнейшем мы будем обращаться в администрацию, к спонсорам, возможно, кто-то и предоставит балок, который мы и преобразуем», — выразил надежду директор спорткомплекса Николай Пономарёв.

Спасли чудом и никто не виноват?

«Вести-Магадан» информируют о том, что Магаданский мировой суд признал управляющую компанию «РЭУ-6 Плюс» виновной в том, что полуторогодовалая девочка получила серьёзные черепно-мозговые травмы: на ребёнка возле подъезда обслуживаемого компанией дома с крыши упали снег со льдом. Пока суд признал вину компании в нарушении лицензионных требований и наказал штрафом в размере 125 тыс. рублей. Возможно, коммунальщикам еще предстоит ответить по уголовной статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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Коммунальщики свою вину так и не признали, считая, что свалившийся на ребёнка ком образовался за ночь. Мама девочки Елена Аношко уверена, что за восемь часов столь внушительная масса снега со льдом не могла скопиться.

Напомним, девочку после падения ей на голову снега и льда спасли чудом. Ребёнок был в коме, ей пришлось делать серьёзные операции. Сейчас малышка восстанавливается, но мама замечает, что помимо проблем с речью у неё появились трудности при движением правыми рукой и ногой.

«Управляющая компания, когда приступает к управлению многоквартирными домами, она должна понимать свои риски и с чем связана их деятельность. А их деятельность связана непосредственно с обеспечением безопасности жизни и здоровья проживающих граждан», — напомнила «РЭУ-6 Плюс» начальник правового отдела Государственной жилищной инспекции Магаданской области Арина Ополинская.

Валенки вместо тапочек

Только в валенках и можно ходить дома, если температура воздуха там не поднимается выше 13 градусов. Так живёт в посёлке Сусуман инвалид Станислав Пестов, рассказала газета «Магаданская правда».

"Каждую зиму мёрзну, иней на стенах, представляете? — рассказал изданию колымчанин. — Другую квартиру не дают, мол, у вас эта есть! А как жить в ней, кто мне объяснит?»

Жильё Станиславу Пестову предоставило в 2013 году государство. Свою «однушку» инвалид утеплял сам: квартира была без кухонной плиты, без ремонта.

Глава Сусуманского городского округа Александр Лобов сообщил, что в доме проблем с отоплением нет, и в других квартирах тепло, а некоторые жильцы даже жалуются на то, что батареи слишком жарят. «Есть информация, что Пестов сам в комнате трубы переделывал, да не того диаметра поставил — оттого и температура поверхностей в два раза меньше, чем в кухне. Да еще и дыры в полу из-за изменившегося диаметра есть. А снизу квартира частная, отопительные приборы в ней демонтированы, холод и проникает. Но в любом случае сделаем так, чтобы к следующему отопительному сезону замечания устранить», — пообещал чиновник.

На предоставление другого жилья инвалиду посоветовали не рассчитывать.