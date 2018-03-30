Ярославль, 30 марта, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Несостоявшийся первый заместитель мэра Ярославля Дмитрий Носов не забывает Ярославль, где он 10 дней успел поработать в мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Носова Дмитрий Носов

На своей странице в социальной сети он передает привет жителям Ярославля:

«За эти несколько дней я получил колоссальное число откликов о нашей работе в Ярославле. Благодарен за ваше неравнодушие. Приятно осознавать, что уровень гражданского самосознания и участие общества в жизни города и области растет. Вчера разговаривал с руководством региона, договорились о дальнейшей поддержке ваших обращений ко мне, поэтому прошу вас не останавливаться, фиксировать различные факты правонарушений и присылать мне. Я, в свою очередь, буду передавать их руководству Ярославля и Ярославской области», — призывает Дмитрий Носов жителей города.

Он благодарит ярославцев за неравнодушие к судьбе города и области и выражает надежду вместе сделать город лучше. О том, почему Дмитрий Носов так скоропостижно покинул Ярославль, информации пока так и нет.

Напомним, помощник Носова сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что говорить о том, что его шеф «покинул город», нельзя.