Москва, 30 марта, 2018, 10:14 — ИА Регнум. США заведомо не могут победить в гонке вооружений с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич и предложил руководству США внимательно ознакомиться с посланием президента РФ Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта заявил, что США выиграют новую гонку вооружений, если она начнется, сообщает NBC.

«США заведомо не могут победить Россию в новой гонке вооружений — и, прежде всего, потому, что мы не собираемся в нее втягиваться. В данном случает никаких «зеркальных» ответов американская сторона от нас не дождется. У России принципиально иные подходы к обеспечению своей безопасности», — заявил Клинцевич.

Сенатор полагает, что Трампу следует рекомендовать своим советникам более внимательно ознакомиться с последним посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Американский президент явно напутал или сознательно передергивает, полагает парламентарий. Именно США, чей военный бюджет более чем в 15 раз превышает расходы России на эти цели, пытаются выступать инициатором гонки вооружений, всячески провоцируя на это Россию, отметил он.

«А предлагать России посоревноваться в гонке вооружений примерно то же самое, что вызвать нас на матч по американскому футболу. Мы его просто не культивируем», — сказал Клинцевич.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным прошел 20 марта, переговоры состоялись по инициативе США. Американский президент поздравил Путина с переизбранием, лидеры также обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.