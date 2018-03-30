Ярославль, 30 марта, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Жизни ярославской восьмилетней девочки, на которую вчера обрушилась глыба льда с крыши, ничего не угрожает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной детской больнице.

В Ярославле массово чистят крыши от снега и льда

29 марта в Ярославле в Заволжском районе произошло ЧП: на 8-летнюю девочку обрушилась глыба льда с крыши жилого дома по адресу Спартаковская улица, 19/1. Ребенка отвезли в больницу, где сразу поместили в реанимацию.

«У девочки черепно-мозговая травма, она пришла в сознание, операция ей не нужна. У нее наблюдается хорошая динамика выздоровления. Вчера вечером ее в больнице навестила бабушка», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный врач областной детской больницы Марина Писарева.

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка.

Ориентировочно малышка пробудет в больнице не меньше 10 дней. Сегодня ее перевели из реанимации в отделение травматологии.

В настоящее время в мэрии Ярославля проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вероятно, что там обсуждается в том числе и это ЧП.