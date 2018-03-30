Кемерово, 30 марта, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Следователи задержали шестого фигуранта дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» — гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», собственника здания ТРЦ Юлию Богданову. Именно она, установило следствие, являлась ответственной за соблюдение противопожарной безопасности.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Богдановой неоднократно поступали уведомления подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности здания ТРЦ. Каких-либо мер директор компании — собственника здания не предпринимала, занимаясь лишь вопросами сдачи в аренду торговых площадей.

По месту жительства Богдановой проведены обыски. В ближайшее время ей будут предъявлены обвинения по статье УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее бизнесмен Денис Штенгелов, который является реальным хозяином торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», заявил об ответственности Богдановой за трагедию. По его словам, если говорить о том, кто ответственный за пожар, — то это Богданова. Штенгелов пояснил, что Богданова сдает площади ООО «Зимняя вишня Кемерово», директором которого является задержанная Надежда Судденок. ТРЦ был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»).

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Кроме того, продолжаются следственные действия в отношении ряда чиновников. По данным телеканала «Россия 24», следственные действия проводятся в городской администрации — проверяются чиновники, которые давали разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТРЦ, переделанного с надстройкой двух этажей из кондитерской фабрики.

В рамках расследования ранее были задержаны пятеро подозреваемых: управляющая торговым центром Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин и двое сотрудников ООО «Системный интегратор», занимавшиеся обслуживанием не сработавшей пожарной системы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 64 человек, из которых 41 ребенок. Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания, где находились кинотеатр и детская игровая зона с аттракционами. Огонь распространился мгновенно из-за пустот в перекрытиях и старой вентиляции, сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

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По его словам, пожарные расчеты прибыли на место в 16:09, сигнал о пожаре поступил в 16:05. К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. Работа огнеборцев осложнялась планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать, один из них все-таки взорвался.

Сильно осложнило ситуацию и то, что в момент прибытия первого расчета пожарных администрация и охрана торгового центра на месте отсутствовала. Никто не встретил пожарных, не объяснил, есть ли внутри люди, сколько их и где они могут быть.

Пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы, сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара, поиску людей, их спасению, для этого были созданы два боевых участка.

В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, не было аварийного освещения, а все эвакуационные выходы были закрыты.

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Что касается жалоб жителей Кемерова на работу сотрудников МЧС, то в прокуратуру поступило три сигнала о непрофессиональных действиях во время спасения людей на пожаре. Обращения приняты, по ним будет проведена проверка.