Махачкала, 30 марта, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов объяснил, почему громкие коррупционные уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников были возбуждены лишь после того, как на должность врио главы региона был назначен Владимир Васильев.

Остановить коррупцию

В ответ на вопрос депутата Народного собрания Рустама Курбанова в ходе 20-й сессии парламента, почему эти коррупционные преступления не были выявлены раньше, министр заявил, что работа по борьбе с коррупцией в республике велась всегда и никаких специальных заданий в отношении какого-либо конкретного лица от Васильева его ведомство не получало.

«Общие вопросы о том, что этой проблемой надо заниматься, ставятся всегда, а чтобы конкретно по мэру города… Для того чтобы привлечь к уголовной ответственности мэра, тем более такого города, как Махачкала, надо работать годами. И это не результат одного дня, поэтому ваши оценки неправильные <…> Почему вам кажется, что вдруг сейчас это все началось? Непонятно», — цитирует Абдурашидова РИА «Дагестан».

Министр заявил, что за последние годы к ответственности привлекались 13 глав администраций городов и районов, два вице-премьера. И вообще показатели по 2017 году говорят о том, что результаты работы по противодействию коррупции улучшены по сравнению с предыдущими годами.

Так, в этой сфере, как сообщил Абдурашидов, выявлено 601 преступление. До суда доведены уголовные дела по 459 из них. В отношении руководителей разного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности. Фигурантами 63 из них являются руководители республиканских министерств, ведомств и учреждений, главы администраций городов и районов. Только фактов взяточничества было зафиксировано 213, из них 20 — в особо крупном и крупном размерах.

Ущерб по оконченным уголовным делам о коррупции составил более 829 млн рублей. Из них уже возмещено 659 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Дагестан был назначен исполняющим обязанности главы республики Владимир Васильев. Он сменил на этом посту Рамазана Абдулатипова. По просьбе нового главы региона в январе 2018 года в республику был направлен представительный десант из Генеральной прокуратуры РФ, главков МВД и ФСБ. Уже 5 февраля по итогам первых проверок были задержаны глава правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, мэр города Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города, бывший министр образования Шахабас Шахов.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по фактам многомиллионных хищений из бюджета. Всего было возбуждено более 70 уголовных дел в отношении чиновников различных министерств и ведомств, а также администраций местных муниципалитетов.

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