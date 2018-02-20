Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 марта, 2018, 09:44 — ИА Регнум. 29 марта депутаты Переславля-Залесского и Переславского муниципального района, сельских поселений рассмотрели проект решения «Об инициативе объединения города, района, Нагорьевского, Рязанцевского и Пригородного сельских поселений в единый городской округ» и проголосовали за проведение публичных слушаний по этому вопросу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Переславль

Они состоятся 18 апреля. Процедура публичных слушаний обязательна для принятия решения. Далее слово за представительными органами.

«Затем должен быть разработан проект регионального закона, который выносится на рассмотрение Ярославской областной думы. Подобный процесс предусмотрен федеральным законом. Как правило, объединение происходит с целью повышения эффективности муниципального управления, увеличения бюджета муниципального образования, повышения инвестиционной привлекательности территории и ее развития», — сообщил заместитель директора департамента общественных связей Владимир Демьянов.

Напомним, с инициативой объединения представители общественных палат города и района выступили на совместном заседании 20 марта. В рамках реформы сельские поселения и район как муниципальные образования будут упразднены и включены в городской округ Переславль-Залесский.

Как поясняют в региональном правительстве, в объединенном округе все сельские населенные пункты сохранятся, следовательно, сохранятся все льготы для их жителей, так как льготы закреплены за населенным пунктом, а не за муниципальным образованием. После объединения не потребуется менять паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности и другие документы, все они будут действительны. Прописка останется прежней.

Численность населения муниципального района в 2017 году составила 20,5 тыс человек, в городе Переславле — 39,1 тыс человек. В состав муниципального района входят три муниципальных поселения: Нагорьевское, Рязанцевское, Пригородное.