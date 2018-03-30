Балашиха, Московская область, 30 марта, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Чем больше торговый центр — тем страшнее в него заходить, заявляют посетители торговых площадок подмосковной Балашихи после страшных событий в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Не прибавляют уверенности и сообщения о многочисленных нарушениях в организации противопожарной безопасности торговых центров по всей России. Корреспондент ИА REGNUM самостоятельно проверил три крупных магазина города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экстренная связь в ТРЦ «Светофор»

ТЦ «Пирамида» — это одноэтажный центр, состоящий из нескольких отдельных павильонов со сквозными проходами между ними, они объединены лишь единой крышей. Около каждой двери комплекса находятся огнетушители и висят планы эвакуации. В некоторых магазинах, например, павильоне магазина «Дочки-сыночки», много горючих предметов, игрушек и одежды, но в центре оборудована новая система автоматического пожаротушения с сигнализацией. Создаётся впечатление, что посетителям будет легко покинуть центр в случае возникновения опасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ТЦ «Пирамида»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На входе в ТЦ есть памятка

Второй комплекс — ТЦ «Люксор» — трёхэтажный. Тут расположены торговые ряды, кинотеатр и спа-салоны на последнем этаже. Аварийные выходы либо открыты, либо рядом с дверью есть ключ, так что их можно считать условно доступными. Стоит отметить, что ранее этому торговому центру было дано указание освободить пространство напротив входа от торгового прилавка, так как он мешал проходу и затруднял доступ к лифту, по которому можно подняться на этаж с кинозалом. Демонтаж старой конструкции завершён, прилавок переустановили, уменьшив размеры и передвинув к стене.

В плане безопасности в ТЦ «Люксор» очень смущает цокольный (подвальный) этаж, где расположен продуктовый супермаркет «Пятёрочка». Проход на лестнице вниз очень узкий, и хотя внизу есть два запасных выхода, один из них на момент посещения магазина корреспондентом ИА REGNUM был закрыт и опечатан, а второй ведёт в подсобное помещение, где расположен склад. Также стоит отметить низкие потолки, обшитые какой-то синтетической плиткой. Хочется надеется, что она выполнена из не горючих и не создающих едкий дым материалов. Хотя автоматическая система пожаротушения тут есть, но, отмечая всё вышесказанное, при возникновении опасной ситуации этот этаж вполне может превратиться в смертельную ловушку для посетителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ТРЦ «Люксор». Лестница на цокольный этаж узковата

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Система противопожарной безопасности в ТРЦ «Люксор»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Запасной выход в ТРК «Люксор» закрыт

На втором этаже расположены кинозалы, и первое, что бросается в глаза при осмотре этажа — отсутствие подсвеченной таблички, указывающей на выход. На второй этаж можно попасть на лифте с прозрачной лифтовой шахтой либо по неширокой лестнице. В случае возникновения паники, можно легко представить, что здесь возникнет давка. Немного спасает ситуацию дополнительный выход на улицу, он открыт.

Третий этаж торгового центра отведён под компании, предлагающие косметические услуги. Сейчас там появились новые арендаторы, начавшие ремонт, поэтому исследовать пространство пока не получится.

В четырёхэтажном ТЦ «Светофор» свободные холлы, наверх ведут эскалаторы, предусмотрено несколько выходов на улицу, двери каждого из которых на момент посещения корреспондентом были открыты. В здании также есть лифт. Наибольшее опасение с точки зрения безопасности вызывает четвёртый этаж, где расположен кинозал и крупный магазин товаров для детей. Это большое запутанное помещение, и не сразу можно понять, как из него выбираться в случае ЧП. Однако над запасной лестницей на этаже висит подсвеченная вывеска «выход». Также сотрудники ТЦ заявляют, что здание оборудовано громкой сигнализацией и голосовым оповещением, также здесь периодически проводят учения по эвакуации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ТРЦ «Светофор»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ТРЦ «Светофор»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экстренная связь в ТРЦ «Светофор»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Указатели в ТРЦ «Светофор»

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, включая 41 ребёнка, во всех регионах России начали проверку соблюдения требований безопасности в крупных торговых центрах и местах общественного пользования.