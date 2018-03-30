Дамаск, 30 марта, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Свыше тысячи мирных жителей покинули за прошедшие сутки район города Думы в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Function.mil.ru Вывод мирных граждан

Читайте также: В северной части Восточной Гуты завершены боевые действия

Жители были выведены по гуманитарному коридору в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российский Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«За истекшие сутки район покинули 1 049 мирных жителей», — уточнили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также: Сергей Лавров: Сирийская армия контролирует 90% Восточной Гуты

В ведомстве добавили, что с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты в Сирии вышли уже более 143 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю (с 19 по 25 марта) гуманитарным коридором в Восточной Гуте воспользовались более 41,3 тыс. человек. Всего же с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено почти 136,2 тыс. человек.

Читайте также: Ситуация в Восточной Гуте: за неделю из анклава вышли более 41 тыс. человек

Напомним, 29 марта российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, на которой обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых в Сочи, заявил, что жители Восточной Гуты в ближайшие дни смогут вернуться в свои дома.